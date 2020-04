La US es la segunda universidad andaluza mejor posicionada a nivel internacional

La Universidad de Sevilla es la segunda universidad andaluza mejor posicionada a nivel internacional. Así lo especifica un informe de la Junta de Andalucía que analiza la situación de las universidades de la comunidad en los rankings internacionales más prestigiosos.

El sistema universitario público andaluz está compuesto por 10 instituciones académica. La Universidad de Granada es la que cuenta con la mejor posición a nivel internacional, mientras que la Universidad de Sevilla, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, debe conformarse con el segundo puesto. La Universidad de Sevilla no ha querido hacer a este periódico ninguna declaración sobre este informa de la Junta.

El informe titulado Posición de las universidades andaluzas en los rankings internacionales, elaborado por el Área de Estudios y Prospectiva de la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía) analiza la posición de las universidades andaluzas en los principales rankings mundiales: Shanghái Ranking – Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019, World University Ranking 2020, QS World University Rankings 2020 y otros rankings internacionales, como SCIMAGO Institutions Rankings, The Center for World University Rankings, Best Global Universities, Round University Ranking (RUR) y National Taiwan University Rankings (NTU).

Ranking de Shanghái

En el Ranking de Shanghái 2019, España es el octavo país con más instituciones, con un total de 38universidades.

De las mil instituciones académicas que muestra este ranking, seis son andaluzas: la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Sevilla (US), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad de Jaén (UJA) y la Universidad de Málaga (UMA).

En el Top 500 de las universidades analizadas en este ranking (ARWU World Top 500 Candidates 2019), figuran la UGR y la US. La de Granada es la segunda universidad de España mejor situada (rango [2-5]), y sólo es superada por la Universidad de Barcelona. La institución académica granadina comparte esta segunda posición con las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona y de Valencia, según señala el informe de la Junta de Andalucía.

La Universidad de Sevilla, por su parte, se sitúa a nivela nacional dentro del rango 8-13. Esta universidad ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años para mejorar su posición en esta lista internacional. Durante los primeros años de la década 2000, la US consiguió situarse entre las 500 mejores universidades del mundo, pero en el año 2010 desapareció de este ranking y no volvió a aparecer hasta 2015, de nuevo dentro del top 500.

Sin embargo, en los años 2017 y 2018, la US volvió a desaparecer del top 500, lo que generó cierta preocupación dentro de la universidad, además de numerosas críticas al rector, Miguel Ángel Castro.

Tras la puesta en marcha de varias medidas, la US recuperó en 2019 su sitio dentro del famoso club de las 500 mejores universidades del mundo y ahora tiene el reto de mantenerlo en este año 2020.

Por especialidades, la US destaca en 25 de sus 54 disciplinas. Su mejor posición es para el área de Food Science & Technology, seguido de Instruments Science & Technology.

La Pablo de Olavide, la otra universidad pública de Sevilla, también aparece en el ranking global 2019 dentro del rango 801-900, y a nivel nacional entre los puesto 28º y 36º.

Otros ránkings internacionales

En The World University Rankings 2020, por otro lado, se incluyen casi 1.400 instituciones internacionales de 92 países. España ocupa la novena posición por países con más instituciones con un total de 45 universidades, ocho de ellas andaluzas. Solo la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Huelva no aparecen.

En esta lista, la Universidad de Sevilla aparece en el tramo 801-1000 junto a las universidades de Córdoba, Cádiz, Málaga y Jaén. Mientras que la UGR se sitúa dentro del rango 601-800.

En QS World University Ranking figuran 1.002 universidades de diferentes países, de las cuales 27son españolas. De este total, solo dos son andaluzas: la UGR (rango 511-520) y la US (601-650).

Por áreas, la Universidad de Sevilla destaca en Artes y Humanidades (especialmente en Arqueología) y en Ingeniería y Tecnología.