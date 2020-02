La Universidad de Sevilla suspende a una profesora un año y medio por plagio

Tras un complejo proceso judicial, el Tribunal Supremo da la razón a la Universidad de Sevilla, que ha retirado de la docencia durante un año y medio a una profesora del departamento de Historia de América por plagiar tres artículos.

Con esta nueva sentencia, que rechaza el último recurso presentado por la profesora que responde a las iniciales S.F.O., la Universidad de Sevilla da por cerrado una largo proceso que se inició en 2004 cuando una profesora miembro de la Academia de Historia de Argentina alertaba al director de tesis de S.F.O. de los "aspectos deficientes" de la tesis de la acusada.

El Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de junio de 2018 en la que se considera probado que hubo plagio. "No cabe hablar de error, como indica la actora, puesto que no ha sucedido sólo en una obra, sino en varias (la obras por las que fue sancionada antes, las obras por las que es sancionada ahora y las obras por las que no ha podido ser sancionada por haber prescrito la infracción)", expone la sentencia adelantada por eldiario.es.

Para el Tribunal, esta conducta "debe calificarse como grave, ya que constan quejas presentadas por los autores afectados ante la Universidad", lo que ha ocasionado "un desprestigio a la Universidad de Sevilla".

La sentencia recoge parte de la resolución rectoral, donde se explica que en los tres artículos publicados por S.F.O. "aparecen numerosos párrafos que son copia literal o casi literal de textos que aparecen en otros trabajos publicados anteriormente por otros autores (plagio) y el algún caso por la propia autora (autoplagio) con solapamientos con otros trabajos de hasta el 50% en dos de los artículos".

Este caso saltó a los juzgados cuando la profesora, perteneciente al departamento de Historia de América, presentó una demanda el 21 de marzo de 2017 contra la Universidad de Sevilla, un mes después de que esta institución aplicara medida cautelares y modificara "unilateralmente" sus condiciones de trabajo y suprimiera sus horas de docencia mientras se resolvía un expediente disciplinario abierto el 25 de mayo de 2015 tras una primera denuncia de plagio de dos investigadores del Instituto de Historia Argentina y Americana y de la Universidad de Buenos Aires, a la que se sumó la del doctor Pedro Pérez Herrero, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Lationamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares.

Además, en mayo de 2016, desde la Comisión de Investigación del departamento de Historia de América se envió al vicerrectorado de Investigación de la Hispalense material plagiado en la tesis de la profesora. Pero lo que finalmente desencadenó la aplicación de las medidas cautelares fue un comunicado en febrero de 2017 de algunos miembros del departamento de Historia de América de la Hispalense que manifestaban su "preocupación por la lentitud para abordar el tema del plagio en las universidades del país, y la solicitud de distintos alumnos del máster de Estudios Americanos, en el que S. O. impartía una asignatura, del cese de la docente.

Entonces, una sentencia del juzgado de los Social número 9 de Sevilla obligó a la Universidad a reintegrar a a la docente a las condiciones de trabajo previas a la investigación por plagio, ya que, según el juez, la institución académica no debía haber modificado estas condiciones laborales.

Esta sentencia reconocía que la Universidad había concluido que había engaño en el caso investigado y que, por ello, sancionó a la docente con "tres años de suspensión de funciones y deméritos, por tres faltas graves de atentado grave a la dignidad por haber incurrido en plagio intencionado en una publicación", precisaba el fallo.

La acusada recurrió la sentencia, y otro juzgado rebajó el comportamiento de la profesora a mala praxis, reduciendo la sanción a un total de año y medio, que ha sido mantenida tanto por el TSJA como por el Tribunal Supremo.

Fuentes de la Universidad de Sevilla confirman que la docente se encuentra actualmente cumpliendo con la sanción y anuncian que "cuando finalice el año y medio establecido se reincorporará sin más".

Asimismo, la Hispalense asegura que en el departamento de Historia de América se ha contratado a un profesor sustituto interino "siguiendo los procedimientos habituales cuando un departamento tiene más carga docente de la que puede asumir, no exactamente porque la profesora no esté sino porque el número de horas así lo requería".