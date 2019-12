Urbanismo autoriza un hotel de lujo en la Plaza de San Francisco

La Gerencia de Urbanismo ha concedido una licencia de obras para la rehabilitación de tres inmuebles enclavados en los números 11 y 12 de la Plaza de San Francisco y el 36 de la calle Álvarez Quintero para su adecuación como hotel de cinco estrellas con 27 habitaciones, spa, gimnasio, cafetería y restaurante.

El visto bueno de los técnicos de la Gerencia se produce dos meses y medio después de que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informase favorablemente sobre el proyecto para construir un establecimiento hotelero de lujo. La aprobación se produjo después de que este órgano dependiente de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía solicitara a los promotores más documentación al no quedar claro si se producía un aumento de la edificabilidad permitida. Con los nuevos datos aportados por la entidad promotora, la socimi Millenium Hotels Real Estate, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico acordó por unanimidad de sus miembros en su última reunión dar el visto bueno al proyecto básico.

En cualquier caso, aunque el reformado presentado así lo atestiguaba, la Comisión puso una condición y rogó a Urbanismo que a la hora de otorgar la pertinente licencia de obras comprobase “que no se produce ningún incremento de la edificabilidad preexistente”. Precisamente, en sus anteriores estudios del proyecto, la Comisión de Patrimonio Histórico no había dado luz verde al dudar de que la reforma en los números 11 y 12 de La Plaza de San Francisco, construidos por los arquitectos Juan Talavera y José Espiau; y la casa número 36 de la calle Álvarez Quintero, justo a la espalda, no aumentaran la edificabilidad permitida por la ley, es decir, la actual.

Patrimonio autorizó el proyecto tras comprobar que no se aumentaba la edificabilidad

En su primer análisis, y como conclusión principal, la ponencia técnica de la Comisión señalaba que debía aclararse la edificabilidad de la operación para conocer los metros cuadrados de las construcciones actuales y de su estado reformado, edificio por edificio.

Tras este requerimiento, la promotora presentó nueva documentación el 15 de julio pasado. En ella se daba respuesta a alguna de las cuestiones planteadas por la Comisión Provincial de Patrimonio, aunque la ponencia técnica mantenía los aspectos a modificar en el proyecto remitido por la Gerencia, por lo que pidió de nuevo información complementaria para aclarar esos. Con la nueva documentación incorporada al expediente, Patrimonio entendió que sí se constata que no se excede la edificabilidad permitida, aunque solicitó al Ayuntamiento que lo comprobase antes de dar la licencia de obras.