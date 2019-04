Urbanismo ordena el cierre de una sala de fiestas en Sevilla Este

La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la inmediata suspensión del uso de la actividad que se viene realizando en la sala The Box, apercibiendo a los dueños del negocio de Sevilla Este que podrá procederse al precintado de las obras o las instalaciones.

En el expediente, los técnicos de la Gerencia avisan a la empresa East Cafe 2014 S. L. que el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y una cuantía (en cada ocasión) del 10% del valor de las obras ejecutadas, siempre con un mínimo de 600 euros. Estas sanciones sólo se interrumpirán si la propiedad comunica fehacientemente en la sede de Urbanismo el cumplimiento de la orden de suspensión y aporta la documentación justificativa, sin perjuicio de que por la Inspección del Servicio competente se gire visita a la finca a fin de comprobar que se ha dado cumplimiento efectivo a lo ordenado.

En la propuesta aprobada hace unos días en la Gerencia se apercibe al interesado que el incumplimiento de la orden constituye una infracción urbanística y puede dar lugar a la imposición de una sanción por importe de hasta 120.000 euros. Por último, los técnicos ordenan a las empresas suministradoras de servicios públicos y esenciales que procedan a suspender en un plazo máximo de cinco días el suministro que vienen prestando en el negocio enclavado en el edificio Renta Sevilla (número 4 de la calle Innovación).

Los trabajos realizados en los bajos del edificio Renta consistieron en la unión de dos locales

Esta orden de suspensión viene precedida de una visita de los técnicos de Urbanismo realizada el pasado 3 de diciembre, en el que se constata que las obras están ejecutadas y el local en uso, así como la existencia de obras no recogidas en la solicitud de licencia. “Teniendo en cuenta la documentación técnica obrante en el expediente e informada por este servicio y según se desprende de la inspección realizada, se ha podido constatar que se han ejecutado en el local obras de ampliación por colmatación de la parcela no contempladas en la documentación”. A fin de valorar la viabilidad de las obras, los dueños del bar de copas deberán aportar la documentación técnica establecida en la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades con la que, además, se justifiquen suficientemente que la construcción ejecutada computa una edificabilidad al 100% (y no la supere) y respete las separaciones con los linderos. El expediente concluye que “como medida de restitución de la realidad física alterada se propone la erradicación inmediata del uso del local”.

El informe fue abierto hace cinco años tras una solicitud de la propiedad a la Gerencia para que legalice las obras de ampliación por colmatación y reforma de la planta baja del edificio mediante la unión de dos locales y la adecuación del establecimiento resultante a sala de fiestas en la que se instalaron tres rótulos. La sala The Box se define en su web como “un nuevo concepto de diversión, fruto de la experiencia de viajar por el mundo observando diferentes culturas y múltiples formas de entretenerse. Amig@s, música en directo, encuentros, comida saludable, un café, leer, juegos, las mejores bebidas y muchas más sorpresas que hemos metido en nuestra caja para compartirlo con ustedes”.