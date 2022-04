Urbanismo ratifica la construcción de otro mamotreto en la Palmera

La Gerencia de Urbanismo ha ratificado la construcción de otro mamotreto en la Palmera al sostener que la licencia otorgada para levantar una residencia de estudiantes en el número 38 de la avenida es reglada y se ajusta a derecho. Las obras siguen su ritmo y en unas semanas ya se podrá ver la estructura del nuevo edificio de grandes dimensiones.

Esta resolución se produce un mes después de otra en la que los técnicos urbanísticos argumentaron que “no se produce alteración sustancial del paisaje urbano”. Esa fue una de las respuestas dadas por la Gerencia a un propietario que colinda con el terreno y alegó para solicitar la suspensión de unas obras que empezaron en noviembre con el derribo del chalet que ocupaba la parcela.

El Ayuntamiento desestimó el recurso interpuesto contra un acuerdo de la comisión ejecutiva por el que se concedió una licencia de obras de edificación para la demolición de la totalidad de las construcciones que existían en la parcela y posteriores obras de nueva planta para una construcción con destino dotacional para alojar a universitarios.

En ese recurso, el propietario colindante sostiene que el proyecto incumple el artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); altera sustancialmente las tipologías, densidades y paisaje urbano; carece de calificación ambiental; vulnera los principios que rigen la actividad administrativa; y los principios de buena fe y confianza legítima.

Los técnicos de la Gerencia sostienen que la licencia se ha concedido conforme al planeamiento en vigor, sin que sea de aplicación la modificación del artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que elimina el plus de edificabilidad que ha transformado la zona, y que no se incurre en vulneración del artículo 45 de la LOUA, “puesto que el mismo no es aplicable conforme al informe del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico realizado el pasado 26 de enero dado que la parcela se sitúa en suelo urbano consolidado y la edificabilidad que ha materializado no procede de una modificación de planeamiento”.

En paralelo, el Pleno ha aprobado de manera inicial la modificación del PGOU puesta en marcha para poder eliminar el plus de edificabilidad que permite para nuevos edificios que se construyan como equipamientos y servicios públicos en parcelas que no tienen esta calificación urbanística, pero admiten dichos usos como compatibles por las condiciones particulares de la zona.

La Gerencia entiende que el nuevo edificio no produce una alteración sustancial del paisaje

En algunas áreas residenciales de baja densidad edificatoria en la ciudad, como Reina Mercedes-La Palmera u otras zonas en las que predominan las viviendas unifamiliares aisladas, la aplicación de las condiciones ventajosas vigentes desde 2006 para nuevos edificios dotacionales permitido por el PGOU ha ocasionado una distorsión del paisaje urbano, al disponer los edificios que se construyen para nuevos equipamientos de unas condiciones edificatorias distintas a las de su entorno inmediato, que se traducen en mayor ocupación, edificabilidad y volumetría en cuanto a la edificabilidad permitida para los de uso residencial.

Para detener esta tendencia a la construcción de grandes equipamientos bajo estas condiciones ventajistas, el Ayuntamiento aprobó el pasado 17 de junio iniciar los estudios y trabajos para una modificación puntual del PGOU que elimine este incentivo de edificabilidad que se permite para equipamientos privados en suelos residenciales. De esta forma, aquellos promotores que quieran desarrollar en estas parcelas el uso permitido de equipamiento privado (una residencia de estudiantes o una clínica privada, por ejemplo) deberán ajustarse a las mismas condiciones de edificabilidad, posición y forma que sí desarrollarán los usos residenciales o terciarios.

Esas limitaciones impuestas por el Ayuntamiento para evitar nuevas construcciones con un fuerte impacto visual en la Avenida de la Palmera no ha frenado la fiebre de las residencias universitarias. La Gerencia concedió en febrero una licencia de obras para levantar un edificio de tres plantas (baja, primera y segunda) con 32 habitaciones para estudiantes. El gobierno socialista sostuvo que en ningún momento el proyecto fue planteado de acuerdo al plus de edificabilidad.