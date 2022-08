Urbanismo pone reparos al plan parcial para levantar más de 4.000 viviendas en la nueva Sevilla Este

Freno al esperado desarrollo de una de las bolsas de suelo que quedan en la ciudad sin desarrollar. El gobierno municipal ha puesto reparos al plan parcial presentado por Criteria Caixa en la Gerencia de Urbanismo para levantar más de 4.000 viviendas en una de las zonas del distrito Santa Bárbara, conocido como la nueva Sevilla Este. Un proyecto al completo que estaba previsto que arrancase en 2008 y que recogía la construcción de 17.000 viviendas, de ellas 6.000 de protección oficial. El diseño original contaba con un parque de más de un millón de metros cuadrados, casi dos veces el actual Parque del Alamillo, y 700.000 metros cuadrados de techo de usos terciarios y empresariales: hoteles, centros comerciales, oficinas y parque empresarial.

El documento de la promotora fue sometido recientemente a un informe del servicio de gestión urbanística y patrimonio municipal del suelo que, entre las distintas observaciones, propone que “se incluya una programación que permita la integración del sector en la malla urbana una vez que se ejecute su urbanización; o en su caso, se definan las obras de conexión y refuerzo que deben gestionarse y ejecutarse para la integración del mismo”.

Los técnicos argumentan que “no se ha localizado en el plan parcial ningún criterio acerca de la programación de la ejecución del sector respecto a los sectores colindantes, ni a los sistemas generales previstos, siendo que parece que el SUS-DE-04 se puede desarrollar independientemente del resto del suelo urbanizable que le rodea una vez aprobado su Plan Parcial. En este caso, tampoco hemos localizado ningún criterio sobre la conexión del sector con las redes generales viarias y de infraestructuras y servicios técnicos exteriores existentes, así como las obras de ampliación y refuerzo de dichas redes que sean necesarias”.

Otras de las observaciones que realiza Urbanismo en el informe son que los técnicos han observado un error “en el plano de la página 27 de la memoria de información”, dado que está mal ubicado el ámbito del sector; y que el promotor no aporta notas simples registrales de las fincas afectadas. En consecuencia, concluyen que para la aprobación del documento se propone la subsanación de estos puntos.

Los reparos son más graves al analizar las cuestiones relativas al patrimonio municipal del suelo. El informe explica que “nos encontramos en este caso ante un hecho que, en la actualidad, impide la aprobación inicial del plan parcial, ya que si bien los defectos técnicos apuntados en los informes emitidos por el servicio de gestión urbanística y patrimonio municipal del suelo, y por el servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico pueden subsanarse, el defecto relativo a la accesibilidad y dotación de servicios urbanos debe provocar la denegación de la aprobación inicial por claras razones de economía procesal”.

Los técnicos argumentan que sería absurdo tramitar el tortuoso procedimiento de aprobación del plan parcial sabiendo de antemano que es del todo imposible alcanzar la aprobación definitiva porque la accesibilidad al sector es actualmente inexistente, “y hasta tanto la misma se diseñe; proyecte y programe no podrá decidirse la ordenación del sector, además de que el mismo será inaccesible y carente de los servicios urbanos básicos”.

Urbanismo detalla que, a pesar de que los promotores del plan parcial presentaron el pasado 2 de junio una nueva redacción del instrumento de planeamiento, ésta trata de corregir los defectos apuntados por el servicio de gestión urbanística y patrimonio municipal del suelo, al que fue remitido el 7 de junio para su informe.

“Conforme a lo informado por este servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico con fecha 23 de junio de 2022, la nueva documentación aportada no resuelve los condicionantes técnicos relativos a la accesibilidad y servicios infraestructurales, y se mantiene la circunstancia de que el ámbito del SUS-DE-04 carece de conexión con el suelo urbano y no existen previsiones ni proyectos que determinen la ordenación vinculante del sistema general viario que permita la accesibilidad y dotación de servicios básicos al sector”. Por todo lo anterior, Urbanismo se ratifica en el informe anterior y propone la no admisión a trámite del plan parcial.

El distrito Santa Bárbara fue promovido por Sando Inmobiliaria y Realia hace ahora 14 años. Más de 4.000.000 metros cuadrados en los que se iban a construir más de 17.000 viviendas de tipología plurifamiliar de las cuales 6.000 eran protegidas. Un lugar con una red interna de alta calidad, accesos desde las principales vías de comunicación de la ciudad (A-4, A-92 y SE-40), en la que el transporte público y el papel de la bicicleta y el peatón iban a tener especial relevancia.

La idea del diseño inicial era que fuese una edificación moderna, atractiva y funcional, aunque introduciendo criterios de arquitectura bioclimática y teniendo en cuenta medidas para reducir el consumo energético, tanto en las áreas residenciales, como en el viario y en las zonas verdes. El proyecto contemplaba medidas como la potenciación de energías renovables, como la solar o la biomasa para agua caliente, electricidad y climatización; el tratamiento de residuos o una gestión inteligente del agua; el uso de la vegetación como aislante del calor; o puntos verdes que actúen como pequeñas centrales de recogida selectiva de residuos de todo tipo. Incluso, la idea era minimizar la contaminación por el ruido con pavimentos que tuvieran en cuenta esta condición.

La ordenación del nuevo distrito preveía cuatro tipos de usos: dotacionales, configurado por la ordenación integrada de los espacios libres y equipamientos que aporte una alta calidad de vida a los residentes; residencial, ocupando los suelos libres resultantes de dos zonas continuas a cada lado del parque central; terciario, concentrado principalmente en el entorno de la Ronda Urbana del arroyo Miraflores Ranillas; y actividades productivas, situadas en los bordes, relacionadas con las vías de comunicación más importantes aunque procurando un contacto directo con las zonas residenciales.

Por último y sobre la tipología de las edificaciones, el proyecto contemplaba modelos mixtos de alta densidad, edificación en altura, situada en las vías principales de zona y en cuya parte posterior se desarrollan modelos más horizontales; bloques entrelazados, arquitecturas híbridas que combinan distintos modelos de bloques extensos y relacionados que permiten una ocupación de densidad media; y baja densidad, edificaciones en baja altura determinadas por las líneas de equipamientos y las franjas terciarias que se ubican en los polos de atracción.