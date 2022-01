"Vamos a tirar más caramelos que nunca"

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla continúa cumpliendo con lo previsto para hacer su salida del Rectorado el miércoles 5 de enero por la tarde. En este caso, cumplió con una de sus muchas tradiciones previas: el desayuno con los Reyes Magos en el restaurante La Raza. Un evento entrañable en el que los organizadores del carrusel (el Ateneo) y quienes encarnarán a los magos de Oriente charlan distendidamente y responden a las preguntas de los medios de comunicación. Algo más demandado que nunca en una Navidad marcada aún por el coronavirus.

Los protagonistas fueron tomando la palabra y contando sus impresiones sobre el evento, que será una prueba de fuego para la ciudad con respecto a volver a organizar multitudinarias citas. Alberto Pérez Calero, presidente del Ateneo, hizo su última intervención en el cargo. "Me voy con la conciencia tranquila porque he puesto el corazón por Sevilla", explicó el médico, que agradeció a su equipo la labor realizada durante estos años. Uno de ellos es Manuel Sainz, director de la cabalgata. Recordó cómo llegaron los Reyes Magos en globo el pasado año y explicó que llevan organizándola "desde el 1 de julio como un año normal". No obstante, sí reconoció "el esfuerzo, la tensión y la presión" de estos últimos meses, en que Ateneo, Ayuntamiento y Consejería de Salud se han coordinado para hacerla posible. Sainz reveló que los Reyes Magos le han dado "mucho ánimo" y que la cabalgata de este año no habría sido posible sin la colaboración de Pedro Lissen, Gabriel de Alba y Jesús Corral. También aseguró "Sor Ángela nos ha iluminado".

Uno de sus protagonistas, el rey Melchor, tomó la palabra. Salvador Morales, cirujano de profesión, se mostró ilusionado y "con ganas de regalar esperanza, ilusión y sonrisas". Recordó que "estamos viviendo tiempos difíciles y hay muchas dudas, pero también mucha unión". Por ello, mandó un "mensaje de tranquilidad y esperanza", así como pidió que "todos lleven mascarilla". El rey Gaspar, por su parte, dijo que "llevamos dos años esperando este momento". Ricardo Astorga, abogado y profesor, anunció que traen "más ilusión que nunca". Concretó sus palabras y prometió que van a tirar "más caramelos que nunca y los beduinos van a bailar más que nunca".

Continuó la ronda de intervenciones Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores. "Hace falta que salga la Cabalgata", comentó el gobernante, que dijo entender que haya parte de la sociedad que no quiera que la celebremos. Cabrera habló de "avenidas anchas y menor recorrido" a la hora de contar el nuevo recorrido, que contará con un dispositivo especial. Los efectivos que lo compondrán harán, entre otras labores, la de cortar el tráfico desde una hora antes del paso de las carrozas hasta 45 minutos aproximadamente del paso del rey Baltasar. Precisamente, el último mago de Oriente, que será encarnado por Ramón Rodríguez, Monchi, fue la gran ausencia del acto. El acto lo cerró Pedro Lissén, director de seguridad de la Cabalgata. Pidió "distancia de seguridad interpersonal" y explicó que "iremos más despacio para facilitar la recogida de los caramelos". Además, detalló que "se van a ampliar el espacio de los beduinos y de las bandas". Y que todos los participantes están vacunados.