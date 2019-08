Vox insiste: "Blas Infante es el falso padre de la inexistente patria andaluza"

"Blas Infante es el falso padre de la inexistente patria andaluza". Vox arremete de nuevo contra el notario andaluz, asesinado en el inicio de la Guerra Civil por el bando nacional, para defender así a su concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, que tildó de "tarado" al autor del Ideal Andaluz y consideró un "bochorno" los actos públicos en homenaje al fedatario asesinado. El comunicado emitido por la formación en Sevilla se remonta a la Historia: "La única patria común que existe en nuestro territorio es España. Si existió alguna figura a destacar, sin duda ésta sería la del Rey Fernando III de León y de Castilla, el Santo. Desde Vox consideramos que la única patria común e indivisible de todos los españoles que existe es ESPAÑA y por tanto, ni Blas Infante Pérez (idealizado falsariamente por la izquierda progre del discurso del consenso) es el "padre de patria alguna" ni Andalucía existe como tal sino como Región de la España a la que orgullosamente pertenece".

En el comunicado aparecen los Reyes Católicos y la Toma de Granada: "No se entiende Andalucía sin España ni ésta sin aquella. La agrupación de las ocho provincias existentes en la Región (Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería) conforman la rica tierra, que en todo caso le debe su existencia no a Blas Infante (nacido en 1885) sino gracias a la Reconquista iniciada con la Batalla de Covadonga y con la definitiva toma de la ciudad de Sevilla en 1248 por el Rey Fernando III, el Santo. Es más, no será hasta la toma de Granada, gracias a los Reyes Católicos en 1492, en la que se consiguió expulsar a los invasores, cuando España recuperó su esencia y esplendor". Y continúa: "En Vox recordamos las gestas de nuestros antepasados, puesto que gracias a ellos hoy España es una gran nación donde las españolas no tienen que llevar la cabeza cubierta, pueden conducir sin permiso de los hombres y no son lapidadas como desgraciadamente si lo son las musulmanas".

Vox defiende a su concejal

"Nuestro concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, no hace más que acertar cuando cita que Infante Pérez quería un Estado andaluz independiente hermanado con Marruecos, entre otras muchas delirantes citas de Infante Pérez, eminente masón que accedió a la sociedad secreta en 1915".

"Por último, condenamos los insultos y ataques hacia nuestro concejal, que exceden la crítica y vulneran su honorabilidad y reputación".

El PSOE andaluz reaccionó contra el tuit de García de Polavieja, que provocó innumerables reacciones. El edil se reafirmó en sus acusaciones al notario asesinado y aseguró que borró el tuit por error.