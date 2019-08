El concejal de Vox mantiene su opinión sobre Blas Infante y dice que tarado no es un insulto

El debate se mantiene. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla que este martes calificó en las redes sociales a Blas Infante de "tarado" se mantiene en sus declaraciones, a pesar de haber borrado el tuit en el que lanzaba dicho calificativo.

Tal y como ha publicado Diario de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja calificó de "bochornos" los actos organizados en homenaje al autor del Ideal Andaluz y, en ese contexto, apuntó que el homenajeado era un "tarado" y que la patria andaluza no existe.

Horas después de ese primer tuit, el edil, que desde un primer momento recibió el apoyo de su formación y de su compañera de grupo en la corporación municipal, Cristina Peláez, respondió también a través de las redes sociales explicando que dicho tuit "no se borró por no seguir pensando que el señor Infante, el cual fue vilmente fusilado, esgrimía argumentos del todo absurdos y propios de alguien que no se encuentra en sus cabales. Tarado no es un insulto, sino la definición de ese estado, según la RAE".

El twit no se borró por no seguir pensando que el señor Infante, el cual fue vilmente fusilado, esgrimía argumentos del todo absurdos y propios de alguien que no se encuentra en sus cabales. Tarado no es un insulto, sino la definición de ese estado, según la RAE https://t.co/wrc5iKa9Ck — Gonzalo García de Polavieja (@Gonpola1) August 13, 2019

García de Polavieja continúa su hilo en Twitter reafirmando que "sí, es un bochorno que en pleno siglo XXI haya políticos que hablen de patria Andaluza. O que ensalcen la figura de un señor que, obviando nuestros referentes (Fernando El Santo o Isabel la Católica) reivindique el pasado islamico de nuestra querida Andalucía".

RAE: Tarado es la persona que padece una tara física o psíquica.#BLASINFANTE propone que Andalucia sea un estado independiente y hermanado con Marruecos. Claramente es signo de lo segundo — Gonzalo García de Polavieja (@Gonpola1) August 13, 2019

El concejal califica de "pequeña polémica" el debate suscitado a raíz de la publicación en Diario de Sevilla de su tuit y advierte que se siente "profundamente defraudado por el escaso ingenio de los trolls de izquierda a la hora de insultarme".