Habla con rapidez, con la prisa de quien sabe que cuenta con poco tiempo para difundir nada menos que un modelo de ciudad de casi 700.00 habitantes. Cristina Peláez, candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales, desconfía de la encuesta del CIS que la deja fuera del Salón Colón.

–Es usted una candidata proclamada hace muy pocos días. Preséntese usted misma. ¿Quién es? ¿Cómo se gana la vida?

–Soy una sevillana de 46 años. Siempre he vivido en Sevilla, salvo los años de Bachillerato que lo hice en Córdoba por razones profesionales de mi padre. Estudié Psicología motivada siempre por mi interés por las personas. Me dediqué al final a la psicología de empresa, a los recursos humanos, a la gestión de la formación. Llevo en ello más de veinte años, tanto en empresas privadas como públicas. Socialmente siempre he sido una persona bastante inquieta, he colaborado con muchos asociaciones cívicas de ayuda a los más necesitados, de defensa del ser humano, protección de la vida y asistencia a la maternidad.

–He leído que votó a Zoido en 2011. ¿Qué le decepcionó?

–Bastantes cosas. No hizo nada. Tuvo una mayoría increíble que desperdició. Nunca concebí cómo se escudaba en su falta de sintonía con el PSOE. Le echaba la culpa a la Junta. Era su coartada. ¡Pero reúnase, negocie y no salga del despacho de negociación hasta que tenga soluciones para la ciudad!

–Si usted forma parte del próximo gobierno de la ciudad, ¿cuáles serían sus primeras medidas de urgencia?

–La limpieza. Sevilla está muy sucia en todos sus barrios. Nos hemos recorrido todos los barrios de Sevilla, escuchando a las asociaciones cívicas. Queremos estudiar la estructura de Lipasam, hay que mejorar los recursos, en qué se está fallando, porque se está fallando. En segundo lugar, medidas por la seguridad. Y hacerlo de inmediato. Monteseirín sacó plazas, Zoido ejecutó las de Monteseirín y no sacó más. Hacen falta 350 plazas de policía en la plantilla para cumplir con la normativa europea. Estamos en déficit y eso se acusa muchísimo. Hemos hablado con los sindicatos la manera de sacar a esas plazas de forma inmediata. La fórmula es a través de un proceso extraordinario de comisión de servicio que permite un máximo de dos años.

–¿En qué flaquea Espadas?

–El alcalde es una persona que queda muy bien con todo el mundo, pero está muy alejado de los ciudadanos. Nos hemos dado cuenta de que la gente de las asociaciones cívicas, por ejemplo, no conoce a los delegados de distrito. Son grandes desconocidos, eso debe cambiar desde el minuto uno.

–Pues a Juan Espadas se le ve muy seguro estos días.

–Sí, sí.

–¿Es usted de extrema derecha?

–Nosotros somos de extrema necesidad, siempre decimos lo mismo. Pero es que es absolutamente cierto. Todos los partidos políticos, todos, tanto los nuevos como los antiguos, incurren en lo mismo: siguen alejados del ciudadano, siguen creyendo que los votos son suyos y que pueden hacer lo que quieran. No cumplen los programas, cuando un programa es una especie de contrato de trabajo. Si algo no podemos cumplir porque nos encontramos con una realidad que no prevemos, vamos a explicar por qué. El ciudadano tiene derecho a saber por qué se no se ha cumplido.

–A su partido se le critican con fuerza sus postulados en materia de violencia de género.

–Hay cosas que no se comunican bien, precisamente por los medios de comunicación. Y también por los propios partidos políticos se han aprovechado. La ley actual no funciona, no ha logrado rebajar el índice de víctimas, tiene más del 80% de casos que no llegan a juicio, eso no es normal. La ley está fallando. Nosotros decimos que vamos a cambiar esa ley y a proponer una ley de violencia intrafamiliar. Sí, a la mujer hay que protegerla, pero hay una cuota mínima de hombres que también sufren maltratos, que están desprotegidos, no hay ley para ellos, y esto es inconstitucional. Yo soy mujer, quiero que la mujer esté protegida, lo que decimos simplemente es de sentido común.

–Nadie augura una mayoría absoluta. El futuro alcalde tendrá que pactar necesariamente. Llegado el caso, ¿usted con quién se sentiría más a gusto pactando?

–Con el PP y con Ciudadanos, aunque sé que Ciudadanos no quiere nada con nosotros. Lo han demostrado en la Junta de Andalucía, cosa que me parece fatal. Pero en caso de necesidad y para que en Sevilla haya un cambio, nosotros nos lo plantearíamos.

–Una sevillana de 46 años ha conocidos todos los alcaldes de la democracia. ¿Le ha gustado alguno en especial?

–Me gustaba mucho Soledad Becerril, su austeridad. Dejó Sevilla limpia, como corresponde a una gran ciudad.

–Su partido se nutrirá fundamentalmente de anteriores votantes de...

–Somos muy transversales. Es verdad que hay mucho descontento en el PP que es posible que opte por nosotros y también hay mucho descontento de Ciudadanos, porque Ciudadanos jugó en principio a ser de derechas. Y también tenemos votantes de Podemos. Lo hemos estudiado. Hemos subido en las generales un 28% con respecto a las autonómicas. En los barrios más desfavorecidos, caso de Cerro-Amate, hemos subido un 58%. Y en Alcosa-Torreblanca un 48%. Hemos sido junto al PSOE los que más hemos subido.

–La encuesta del CIS...

–Nosotros estamos encantados con las encuestas del CIS. En las andaluzas hicieron exactamente la misma encuesta que ahora para las municipales.

–¿Le perjudica haber sido elegida candidata tan tarde? No tiene usted ni un mes para dar a conocer su proyecto.

–Es probable, sí. Pero yo le pido a los sevillanos comprensión. Somos un partido formado por personas que no somos políticos. Hemos venido a esto por un deber civil, el de echarnos al ruedo político porque la política está fatal. Nos hemos volcado en las generales. Y se ha querido sacar a todos los candidatos de las municipales a la vez.

–¿Qué infraestructura considera prioritaria para Sevilla?

–Lo del Metro no tiene nombre. En Sevilla estamos pagando la gran inversión del 92. Si Espadas no ha sido capaz de llegar a acuerdos con Susana Díaz, ¿ahora a qué acuerdo va a llegar con el nuevo gobierno? Nosotros somos grandes negociadores. Otras ciudades nos han adelantado. La conexión del aeropuerto con Santa Justa es otra prioridad.

–¿La gente de derechas votará finalmente a Espadas?

–Espadas es mucho de imagen, de postureo, de ahora me saco una foto con los empresarios, luego con las hermandades... Pero eso el sevillano no lo ve traducido en resultados en sus barrios y en sus calles. El Ayuntamiento está para servir.

–¿De verdad cree que la Semana Santa necesita tanta protección como proclama su partido?

–Bueno... Está Podemos que quería cargársela. En Sevilla es tan importante la Semana Santa que no creo que ningún partido se atreva contra ella.

–¿Se lleva bien con Beltrán Pérez, candidato del PP?

–Las veces que nos hemos visto, bien. Cordial.

–¿Y con el de Ciudadanos, Álvaro Pimentel?

–Lo vi una vez y bien. Pero después en la Feria no quiso hacerse fotos conmigo (risas).