Vox presiona al alcalde de Sevilla y exige cuota de poder para apoyar los Presupuestos

El PP prefiere esperar a que los ánimos de sus compañeros de bancada se enfríen. Así se deduce de las palabras del portavoz del Pleno, Juan Bueno , que este martes ha asegurado que su partido “no ha tenido ninguna reunión para hablar de gobierno de coalición ”. “No nos hemos sentado con ninguna formación”, afirma Bueno, que añade no saber “en qué sentido van las palabras de Pelaéz”.

La formación de derecha no ha exigido, por ahora, “sillones ni delegaciones”. Pero subraya una idea, “tener la misma cuota de poder que Torrijos en los años de Monteseirín o que Rojas-Marcos en los de Soledad Becerril” . “Poder desarrollar nuestras políticas en la proporcionalidad que nos han dado los sevillanos en las urnas”, añade la portavoz municipal de Vox.

Pero el curso político se ha iniciado y Vox continúa orillado de cualquier decisión municipal, por lo que desde la formación se teme que vuelva a repetirse lo vivido en la primera legislatura de Juanma Moreno, que sólo se cuente con este partido para su apoyo a los Presupuestos, cuyo borrador ya ha empezado a elaborarse. “En tres meses no hemos recibido ni una sola llamada del PP” , lamenta Peláez, quien recuerda que para lograr un gobierno estable estos cuatro años “Vox debe estar en el gobierno” .

“Compartimos muchos puntos comunes sobre la situación de Sevilla. Le felicité por los resultados electorales, pero le recordé que no tenía la mayoría absoluta. Coincidimos en que la ciudad necesitaba un gobierno estable y que contemplaba una coalición, por lo que no tenía inconveniente en que Vox formara parte del gobierno ”, detalla la concejal. Ambos quedaron en una segunda reunión cuando pasaran las elecciones generales, en septiembre.

Peláez, en declaraciones a Diario de Sevilla, asegura haber estado callada estos 88 días hasta que recientemente Sanz concedió a 7TV una entrevista en la que descartaba que Vox pudiera formar parte de su gobierno. Es la segunda razón por la que ahora presiona con obtener cuota de poder, motivo por el que ha desvelado la reunión que mantuvo con el alcalde antes de ser investido . Sucedió a los pocos días de que el entonces ganador de los comicios locales volviera del viaje a Budapest por la final de la Europa League que disputó el Sevilla F. C., a principios de junio. “Quedamos para tomar un café. Fue un encuentro bastante cordial”, recuerda Peláez.

“Si no fuera por la experiencia que ya hemos tenido, no habría problema en ofrecerle apoyos puntuales” . Así explica Peláez uno de los motivos que ha llevado a su partido a pedir formar parte del gobierno local. Vox se siente “ninguneado” por el PP. Tanto en la Junta como en el Ayuntamiento hispalense. Aquel “acuerdo programático”en la primera legislatura de Juanma Moreno “se incumplió” y ahora se sienten también al margen de las decisiones que ha tomado Sanz desde que llegó a la Alcaldía.

Vox puede convertirse en una molesta piedra en el zapato de José Luis Sanz . Apenas tres meses después de iniciarse el mandato, el principal aliado del PP para sacar adelante sus propuestas –y especialmente los Presupuestos – ha puesto pie en pared. Su apoyo no será a cambio de nada. Exigen cuota de poder, formar parte del gobierno . No se trata de una reclamación sacada de la chistera, sino que, según Cristina Peláez , portavoz del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla, obedece a una idea que le confesó el propio alcalde para conseguir “un gobierno estable en la ciudad”. El PP ha reaccionado a la advertencia negando cualquier negociación con alguna formación para constituir una coalición, mientras que el PSOE exige explicaciones a Sanz por los acuerdos de las derechas.

"Hay barrios que siguen igual de sucios"

Vox no sólo ha exigido entrar en el gobierno local en este inicio de curso político, sino que también ha aprovechado para cuestionar algunas de las políticas puestas en marcha por el equipo de José Luis Sanz. Una de ellas se refiere a la limpieza de la ciudad, uno de los puntos fuertes de este mandato.

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha calificado a este periódico de “campaña de marketing” el zafarrancho de limpieza que el PP ha difundido en las redes sociales. “Estas campañas son un arma de doble filo porque realmente sólo se ha llevado a cabo en tres puntos de la ciudad. Hay muchos barrios que siguen estando igual de sucios y por los que no ha pasado maquinaria alguna”, lamenta la concejal de Vox.

“Esto no se soluciona en un día. La suciedad que sufre la ciudad no se cambia de la noche a la mañana. Muchas zonas no han notado el cambio. Hay que tener cuidado con vender humo, que eso ya lo sufrimos con los socialistas”, añadió.