Vox rechaza apoyar una subida de la factura del agua para 2024

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, advirtió ayer al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que su partido no apoyará la idea de subir las tarifas de Emasesa, extremo que el primer edil popular justifica en que “no se actualizan” desde hace años y porque en momentos de sequía “se encarece la depuración” del agua. Peláez anunció así una moción al Pleno municipal y una pregunta al alcalde.

Peláez afeó a Sanz que prevea una subida de tarifas “en el peor momento de la escalada de precios de la cesta de la compra, de los combustibles y de la vivienda”, al tiempo que destacó “los desatinos en los que está incurriendo el gobierno de José Luis Sanz en los primeros compases de su mandato”.

“Sanz nos va a tener enfrente en su intención de subir las tarifas un 30%, justo cuando las familias se preguntan cómo van a seguir pagando las hipotecas, con un Euribor que no para de subir o los alquileres con los precios por las nubes”, dijo, avisando de “un ataque a las familias que están soportando el incremento de los precios de la energía”.

Peláez recriminó al alcalde que no mencionase esta medida en la campaña electoral, considerando que “no puede escudarse en los problemas derivados de la sequía, porque hoy son los mismos de hace tres meses”, toda vez que los embalses de Sevilla han perdido un hectómetro cúbico de agua sólo en la última semana. Peláez pidió al alcalde “gestionar mejor” Emasesa en lugar de recurrir al “camino fácil que es subir las tarifas”, reclamando “controlar los gastos en servicios externos, que se disparan cada ejercicio pasando de 51 millones en 2018 a más de 70 millones en 2022”.

Del mismo modo, apostó por “instar a la Junta de Andalucía a recuperar el canon autonómico, aportaciones extraordinarias de los socios (los ayuntamientos, cuyos ingresos dependen de su recaudación y de las transferencias del resto de administraciones), operaciones financieras y, en última instancia, endeudamiento”. “Todo menos subir las tarifas a los usuarios”, enfatizó, opinando que los primeros meses de gestión de Sanz “recuerdan demasiado al gobierno de Juan Ignacio Zoido, que dilapidó una mayoría absoluta histórica en tiempo récord”, cayendo de 20 ediles en 2011 a 12 en 2015. Recordando que el PP carece de mayoría absoluta, la edil, cuyo grupo pretende cogobernar con los populares, señaló que “Sanz se arriesga a que su propuesta de subida de tarifas de Emasesa salga con un pronunciamiento en contra del pleno del Ayuntamiento”.

La subida para el año que viene es impepinable. Así lo anunció la semana pasada Sanz, que recordó que las tarifas de este servicio lleva muchos años sin subir. “Evidentemente, tienen que subir porque no se actualizan, si no me equivoco, desde el año 2013. La sequía tiene también el inconveniente y la agravante de que encarece toda la depuración de agua ”.