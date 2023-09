El alcalde de Sevilla propone una subida del 30% en la factura del agua

Tarifazo a la vista. José Luis Sanz sopesa un recargo del 30% en la factura del agua de los sevillanos para compensar las pérdidas previstas por la sequía. El alcalde de Sevilla ha trasladado su propuesta a sus homólogos en Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada, quienes han realizado una contra propuesta para que ese incremento del precio sea en varias anualidades. Toca negociar antes de que la junta general de accionistas de Emasesa fije un encarecimiento suficiente de la tarifa para recuperar la situación de equilibrio económico en un plazo no mayor a cinco años.

La subida para el año que viene es impepinable. Así lo anunció la semana pasada Sanz, que recordó que las tarifas de este servicio lleva muchos años sin subir. “Evidentemente, tienen que subir porque no se actualizan, si no me equivoco, desde el año 2013. La sequía tiene también el inconveniente y la agravante de que encarece toda la depuración de agua que llevan a cabo empresas como Emasesa, Aljarafesa o Aguas del Huesna”.

El regidor hispalense sostiene que la subida de Emasesa no será tan alta como la de Málaga, donde el precio del agua se ha incrementado en más de un 40%, lo que ha generado un intenso debate político en la Costa del Sol y numerosas críticas contra el gobierno municipal. “En Sevilla no se va a llegar a ese porcentaje, pero evidentemente las tarifas hay que subirlas porque no se actualizan desde hace muchísimo tiempo y porque los periodos de sequía encarecen muchísimo la depuración de las aguas”, insistió el alcalde popular.

El incremento en Málaga para el año que viene se realiza de dos maneras. En primer lugar, se produce la revisión de las tarifas, que se mantenían congeladas desde hace ocho años. En segundo lugar, se crea la figura de un canon que, aunque desde el Ayuntamiento consideran temporal, lo cierto es que tendrá un recorrido de casi veinte años: hasta 2043.

Este fue el primer anuncio de subida de precios de un servicio municipal desde la llegada a la Alcaldía de Sanz, después de que el Ayuntamiento decidiera prorrogar la reducción de precios del transporte público hasta finales de año. Ya desde el año pasado, Emasesa sopesa un recargo en la factura del agua de los sevillanos para compensar las pérdidas previstas por los efectos de la sequía.

Durante el segundo semestre de cada año, Emasesa elabora los presupuestos de gastos, ingresos e inversiones del año siguiente. Simultáneamente, se preparan las memorias económicas del servicio de abastecimiento y de saneamiento de las que resulta la justificación de las tarifas a aplicar, que de forma consolidada conforman el presupuesto general de la empresa tanto de su explotación como de inversiones y financiación.

Los precios llevan congelados diez años y la sequía encarece los costes de depuración

El año pasado se incorporó al presupuesto una estimación del efecto económico originado por la sequía, teniendo en cuenta los distintos estados que atraviese el sistema durante 2022 y 2023. Su impacto es doble: un incremento de costes sobre los ordinarios y una minoración de ingresos por la reducción de consumos debido a las campañas de concienciación y restricciones que se establezcan.

Los técnicos de Emasesa destacaban ya en septiembre de 2022 el alto grado de incertidumbre que presentan las estimaciones, que si bien están calculadas de acuerdo a lo previsto en el nuestro Plan Especial de Sequía (PEM), el devenir de lluvias y aportaciones será determinante en la cuantía económica final de los costes extraordinarios y la reducción de consumos. Además de los gastos ordinarios, en la propuesta de los presupuestos para el año que viene se ha realizado una estimación de los efectos de la sequía. Los técnicos de Emasesa inciden en la elevada incertidumbre que acompaña a las estimaciones, debido a que la cuantía de gastos extraordinarios depende en gran medida de las lluvias y entrada en los embalses del año hidrológico.

En el documento aparece que los gastos ordinarios se verán tensionados al alza por el incremento general de costes y particularmente los de energía eléctrica, así como la situación económica general, con la inflación y las subidas de tipos de interés, como factores más determinantes en las economías familiares.

El recargo debe servir para recuperar la economía de la empresa en cinco años

La cifra de ingresos de 2023 se estima en 172,3 millones, reflejando una caída en el consumo superior a la del 2022 (alrededor del 4%). Como resultado de lo anterior, prevén un resultado negativo de 10,3 millones.

Una vez conocidos los costes realmente incurridos durante el año hidrológico que finaliza este septiembre, se planteará a la junta general de accionistas de Emasesa propuesta para la imposición de un recargo suficiente para recuperar la situación de equilibrio en un plazo no mayor a cinco años. Esta cuantificación de costes incurridos deberá tener en cuenta la reducción de facturación por disminución del volumen facturado, así como los impactos de la inflación, los costes financieros y la situación económica en general.

La propuesta recogerá el balance de costes realmente incurridos y la cuantía unitaria del recargo a imponer en la factura, que podrá estar graduada de acuerdo con la estructura de usos y bloques de consumo que establece la ordenanza.