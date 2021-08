Muchas veces nos encontramos en la situación de no poder abrir un archivo de vídeo en cierto formato. En este tipo de circunstancias, es donde los softwares de conversión de vídeo pueden resultar útiles. Programas como Wondershare UniConverter están diseñados específicamente para convertir un formato de video en otro de una forma fácil, rápida y eficaz.

¿Qué es Wondershire UniConverter?

Wondershire UniConverter es un revolucionario y moderno programa de conversión de vídeo que incluye las funciones de comprimir, editar, grabar, transferir vídeos o audios a alta velocidad, además de otras herramientas novedosas y variadas relacionadas con este tipo de archivos.

La conversión de vídeo consiste básicamente en el proceso de convertir videos de un formato a otro, donde el formato de un video comprende su resolución, los códecs de vídeo y audio en uso, la relación de aspecto, la tasa de bits y el formato del contenedor.

Es necesario convertir los archivos de video cuando su formato original no es compatible o no puede reproducirse en un dispositivo de destino, bien sea una ordenador, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico. También puede ser necesaria la conversión del archivo cuando el formato no funciona para un canal de distribución en particular, ya sea un sitio web o alguna red social que solo admita un tipo de formato en particular.

Además, cuando el tamaño de un archivo excede las capacidades de almacenamiento de un dispositivo o dificulta su uso, convertirlo a otro formato puede reducir su peso facilitando su uso compartido, almacenamiento y optimizando su reproducción.

Los convertidores de video como Wondershare UniConverter[W1] pueden ser sumamente útiles en una gran cantidad de situaciones distintas. Estas son algunas de las razones por las que se puede necesitar de un software convertidor de video seguro y de calidad:

En caso de que el ordenador no pueda reproducir un archivo de video con un determinado formato o códec.

En caso de necesitar enviar un video en determinado formato, pero este se encuentra en otro diferente.

En caso de desear guardar y reproducir un DVD o un archivo de película grande en un teléfono inteligente.

En caso de necesitar enviar por correo electrónico un video que supere el límite de tamaño de archivos adjuntos de correo electrónico

En caso de necesitar convertir un video para subirlo más rápido a Youtube.

En caso de necesitar un conversor de youtube a MP3

Un convertidor de video se trata simplemente de un programa o software que tiene la capacidad de cambiar el archivo de su estado actual a un estado diferente. De este modo, puede convertir archivos a diferentes formatos reduciendo su tamaño o adaptándolos a las diferentes necesidades del usuario.

¿Qué más puede hacer Wondershare UniConverter?

Si bien algunos programas de conversión de video cuentan únicamente con la opción de convertir archivos de video de un formato a otro diferente, otros convertidores de video más modernos y eficientes como Wondershare UniConverter ofrecen una amplia gama de funciones distintas que suplen otros tipos de necesidades relacionadas con este tipo de contenido audiovisual.

Wondershare UniConverter es uno de los programas más completos en lo que se refiere a herramientas para convertir, comprimir, editar videos, grabar DVD y otras funciones, que le permiten cubrir cada una de las distintas necesidades de los usuarios, de modo que no tengan que recurrir a diferentes programas específicos para diferentes cosas. También ofrece el paquete completo de adaptación de contenido en formato de video, siendo uno de los mejores aliados para personas que trabajan con material audiovisual de forma constante.

Asimismo, este programa ofrece editor para crear subtítulos personalizados y modificar los archivos de subtítulos variando las fuentes, el color, el tamaño y otras características relevantes. Cuenta también con la opción de recorte inteligente, que recorta automáticamente los videos de modo que la edición de video sea más sencilla y se realice en un menor tiempo.

Por otra parte, tiene un práctico editor de marca de agua, que permite añadir o eliminar picture in picture de imagen y texto en cualquier video.

Múltiples formatos

Wondershare UniConverter permite convertir desde más de 1,000 formatos de video y audio. Cuenta además con una velocidad de conversión mucho más rápida y eficiente que otros programas similares, también puede convertir videos para diferentes dispositivos y convertir varios archivos multimedia a la vez.

Sin duda, este convertidor de video es una de las mejores opciones disponibles en el mercado para optimizar el trabajo con contenido multimedia, de modo que el usuario puede contar con una gran variedad de funciones diversas que garantizarán satisfacer con cada una de las necesidades que puedan surgir relacionadas con el uso, reproducción o edición de contenido audiovisual.

Además, Wondershare UniConverter dispone de una de las mejores relaciones calidad y precio del mercado de convertidores de video y cuenta con una versión gratuita de prueba con la que el usuario puede familiarizarse con el funcionamiento del programa.