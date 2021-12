"En absoluto soy un triste"

–¿Es usted un triste? Hay quien lo afirma públicamente.

–Yo entiendo que no. Creo que cualquiera que me conozca sabe que no lo soy. Creo que usted coincidirá conmigo en que no lo soy. Pero es una imagen que supongo que a algunos les interesa fomentar. Pero creo que no soy un triste en absoluto.

–¿Le hubiera dado un millón de euros a las cofradías para ayudas como ha hecho Espadas en 2021, el denominado socorro rojo?

–Creo que las hermandades y cofradías han pasado dos años muy malos. Se ha hecho bien intentado echarles una mano. Las hermandades prestan una labor social muy importante en Sevilla.

–¿Cuántas veces le han dicho ya: “Cuidado, Sevilla no es Tomares?

–Muchas veces, muchas. Y lo agradezco mucho. Pero lo sé perfectamente. Tomares es una ciudad de casi 30.00 habitantes y Sevilla de casi 700.000. Fíjese que hay recetas y fórmulas que han funcionado en Tomares que pueden funcionar en Sevilla.Ese cuidado extremo de los espacios públicos por el que nos hemos caracterizado en Tomares, creo que en Sevilla funcionaría muy bien. Esa sensación de abandono, de dejadez y de desidia que se respira en cada rincón de Sevilla se acabaría con estar pendiente de cada detalle de la ciudad de Sevilla.

–¿Se reconoce como discípulo de Arenas?

–Sí, por supuesto. Creo que le debo muchísimo a Javier Arenas. En mi vida política tuve la oportunidad de estar muchos años a su lado y he aprendido muchísimo de ese gran político que es y sigue siendo Javier Arenas.

–¿Debe tener calle Almudena Grandes en Madrid y Aquilino Duque una en Sevilla?

–Sí, sí. No es mala idea.

–¿Le pondría calle a Zoido en el mandato 2023-27?

–Creo que toca. Porque ya se le ha puesto a Monteseirín.

–¿Y al cardenal Segura?

–Sí... Entiendo que sí. El cardenal Segura está muy vinculado a esta ciudad. Y esta ciudad parece especialista en no reconocer...

–¿En Sevilla solo sabemos abrir bares en locales sin actividad?

–Detrás de un bar siempre hay un empresario que madruga, un autónomo que se levanta cada mañana para crear riqueza. Ojalá tuviéramos más fábricas de aviones y cajas de cambio, pero... Lo que tenemos de momento es la industria del turismo y la hostelería que tenemos que cuidar, fomentar y mimar.

–¿Volvería a la Feria de formato más corto: de martes a domingo?

–A mí personalmente se me hace un poquito larga la Feria la nueva Feria. No es este el año de hacerlo, evidentemente, pero podríamos reabrir otra vez el debate si vemos que el modelo actual no funciona, pero tampoco creo quesea uno de los problemas prioritarios de esta ciudad.