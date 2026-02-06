Un accidente en la A-4 a la altura del Aeropuerto de Sevilla provoca retenciones kilométricas

Un accidente de tráfico en la A-4 ha complicado la circulación a su paso por el Aeropuerto de Sevilla, generando importantes retenciones que superan el kilómetro de longitud. El incidente, que se ha producido en el punto kilométrico 529 de la autovía, ha obligado a las autoridades a cortar el carril izquierdo de la vía, lo que ha provocado considerables dificultades para los conductores que transitan por esta zona estratégica de la capital hispalense.

El siniestro se suma a las complicaciones viales derivadas del temporal que afecta a la provincia de Sevilla en estos momentos, incrementando los problemas de movilidad en una de las arterias principales de acceso y salida de la ciudad. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar del accidente para atender la situación y restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.

Las retenciones generadas por el accidente alcanzan más de un kilómetro de longitud, afectando especialmente a los vehículos que se dirigen hacia la salida de Sevilla por esta importante vía. La zona del Aeropuerto de Sevilla constituye un punto neurálgico del tráfico en la capital andaluza, ya que concentra tanto el flujo de viajeros que acceden a las instalaciones aeroportuarias como el tránsito habitual de la A-4, una de las principales conexiones con el sur peninsular y con Madrid.

Detalles del incidente en el punto kilométrico 529

El accidente se ha registrado en una ubicación especialmente delicada para la movilidad sevillana. El punto kilométrico 529 de la A-4 se sitúa precisamente a la altura del Aeropuerto de Sevilla-San Pablo, donde convergen múltiples flujos de tráfico procedentes de distintas direcciones. El corte del carril izquierdo ha reducido significativamente la capacidad de la vía, provocando que los vehículos deban circular exclusivamente por el carril derecho.

Según las primeras informaciones facilitadas por fuentes del tráfico, el cierre del carril izquierdo se mantiene hasta que finalicen las labores de atención al siniestro y se proceda a la limpieza y retirada de los vehículos implicados. Esta circunstancia ha generado que la velocidad de circulación se haya visto notablemente reducida, incrementando los tiempos de desplazamiento para quienes transitan por esta zona.

Impacto del temporal en las carreteras sevillanas

El accidente registrado en la A-4 no constituye un incidente aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de complicaciones en la red viaria sevillana derivadas del temporal que afecta a la zona. Las autoridades de tráfico han venido alertando desde primera hora de la mañana sobre las precauciones que deben adoptar los conductores ante las adversas condiciones meteorológicas.

La lluvia, el viento y la reducción de la visibilidad han provocado que múltiples carreteras presenten dificultades para la circulación, incrementando el riesgo de nuevos incidentes. Los servicios de emergencia han realizado un llamamiento a la prudencia, recomendando a los conductores que extremen las precauciones, reduzcan la velocidad y mantengan la distancia de seguridad.

En este contexto, el accidente del punto kilométrico 529 cobra mayor relevancia, ya que se produce en un momento en el que las condiciones no son óptimas para la conducción. Los expertos en seguridad vial insisten en la importancia de adaptar la velocidad a las circunstancias meteorológicas y de evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones así lo aconsejen.