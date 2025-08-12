Este es el acuerdo del Pleno de 2024 que obliga al Ayuntamiento de Sevilla a poner en valor el tocón del ficus de Triana

El Ayuntamiento de Sevilla de José Luis Sanz ha talado lo que quedaba del ficus de Triana hasta dejarlo reducido a un metro de altura, pese a que un acuerdo de Pleno de septiembre de 2024, aprobado por mayoría a propuesta de Con Podemos-IU, le obligaba a mantener lo que quedaba del tronco para convertirlo en emblema del barrio.

Según consta en el acta del Pleno del 19 de septiembre de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó que, si el ficus de Triana no lograba mantenerse con vida, como así ha sucedido, se conservaría lo que queda en pie de este árbol para ponerlo en valor como emblema del barrio. Votaron a favor el PSOE y Con Podemos-IU y se abstuvieron el PP y VOX.

El punto segundo de esa moción dice textualmente: "SEGUNDO. En caso de que los tratamientos aplicados no resultasen efectivos y se constate la muerte del ejemplar, iniciar los trabajos necesarios para la puesta en valor del tocón del ficus como emblema del barrio de Triana”.

Acta ficus 1 de 19 septiembre 2024 / Ayuntamiento de Sevilla

Acta ficus 2 pleno 19 septiembre 2024 / Ayuntamiento de Sevilla

Acta ficus 3 pleno 19 septiembre 2024 / Ayuntamiento de Sevilla

Puede consultar el acta en las páginas 139 a 141 de este enlace

El primer punto de esa propuesta es "PRIMERO. Aprobar una moratoria para la supervivencia del ficus de San Jacinto hasta la primavera de 2025, periodo durante el cual se realizará un estudio del suelo y las necesidades nutricionales del árbol y se aplicarán cuidados apropiados y vigilancia intensiva para favorecer su recuperación".

Votaron a favor de la moción, los concejales de del PSOE (González Rodríguez, Páez Vélez Bracho, Díaz Rodríguez, De Aragón Jiménez, Aguilar Silva, Cabrera Valera, Buzón García, Guevara García, Fuentes Medrano, González Fernández y Gaya Sánchez) y de Con Podemos-Izquierda Unida (Hornillo Mellado y Sánchez Castillo).

Se abstuvieron los concejales del PP (Sanz Ruiz, Salas López, Bueno Navarro, Pimentel Siles, Moreno Ramón, de la Rosa Bonsón, Alés del Pueyo, Gastalver Molina, Flores Berenguer, Rincón Cardoso, García Martín, Navarro Rivas, Lugo Moreno y Pozo Sánchez) y de Vox (Peláez Izquierdo, García de Polavieja Ferre y Rodríguez Galisteo).