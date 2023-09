José Luis Sanz confirma que el ficus accidentado de la Encarnación estaba "en mal estado" y Parques iba a intervenir

El alcalde José Luis Sanz ha visitado este domingo por la mañana, con la delegada de Parques Evelia Rincón, el lugar de la Plaza de la Encarnación donde se ha desplomado parte de un ficus centenario, ejemplares que están plantados en grandes parterres.

Sanz ha declarado con alivio en las redes sociales que "el árbol que se ha caído en la Encarnación afortunadamente no ha causado daños personales".

Y sobre las causas, ha avanzado que este ejemplar se encontraba "en mal estado" y que no se ha llegado a tiempo de intervenir sobre él con una actuación integral. "Los técnicos habían detectado su mal estado y estaba todo preparado para hacer una actuación integral el pasado viernes, pero no hemos llegado a tiempo".

He estado viendo con @eveliarincon el árbol que se ha caído en la Encarnación, que afortunadamente no ha causado daños personales. Los técnicos habían detectado su mal estado y estaba todo preparado para hacer una actuación integral el pasado viernes, pero no hemos llegado a… pic.twitter.com/mYN4k0TI4L