El alcalde de Sevilla aspira a un “equilibrio” para aprobar la ordenanza de veladores

Aunque la ordenanza de veladores que llega hoy al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo se ha definido desde el Ayuntamiento como fruto del consenso entre todos los sectores implicados, parece que no está siendo así. De hecho el alcalde ha insistido en que lo fundamental de la nueva ordenanza es “buscar el equilibrio entre hosteleros y vecinos”. Esta condición es tan importante que podría incluso retrasar la aprobación de las ordenanzas en pleno de marzo a abril.

El texto que llega hoy al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no satisface a ninguno de los sectores afectados. Hace dos semanas los hosteleros rechazaron la propuesta. Tanto es así que anunciaron la convocatoria de una asamblea que aún no se ha producido, y no descartaron realizar medidas de presión ante una ordenanza que les “decepcionan”.

Tampoco están de acuerdo algunas asociaciones vecinales que han mostrado su rechazo tanto en sus cuentas de X como en reuniones mantenidas ayer con los grupos municipales de la oposición (PSOE y Podemos). Antonio Muñoz ha denunciado que la propuesta de ordenanza de veladores revela “la absoluta incapacidad de José Luis Sanz de alcanzar consensos “con nadie”, su dejación de funciones “tras haber generado él mismo” una enorme polémica, un lío y un enfrentamiento entre los hosteleros y vecinos y su irresponsabilidad al plantear una moratoria de tres años en la aplicación de esa norma local, lo que supone condicionar al siguiente gobierno de la ciudad de Sevilla con una ordenanza de este mandato a la que, “por miedo”, le da una patada hacia delante. Este episodio es uno más de los que demuestran que es un alcalde que no está a la altura, que Sevilla le viene muy grande”, remarcó.

Precisamente, el alcalde mostró su sorpresa de que el PSOE no haya hecho nada durante su mandato “por remodelar una ordenanza de veladores existente desde 2011”.

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, también se ha reunido con varias asociaciones vecinales y ha solicitado al alcalde que someta la ordenanza de veladores a un nuevo proceso de información pública toda vez que el texto inicial propuesto por el Gobierno municipal ha sufrido modificaciones estructurales como resultado de las alegaciones incorporadas. Los vecinos han advertido a Hornillo que el proyecto normativo incurre en incoherencias con legislación de rango superior a nivel autonómico y europeo.