La coordinadora vecinal del Parque Alcosa reitera que el proyecto de la algodonera perjudica al barrio

La Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa, la FEA, denuncia que el proyecto de urbanización de los suelos de la antigua Algodonera (sector Ari-De-01 "Virgen de los Reyes") supone "la renuncia a resarcir la deuda histórica con el Parque Alcosa desde su creación, tanto por las enfermedades generadas por la antigua fábrica primero, como por el periodo de abandono después".

La FEA reitera el proyecto "ha sido presentado en prensa como si fuera algo estupendo, cuando la realidad nos dará en la cara un resultado nada halagüeño y que perjudica no sólo a los vecinos y vecinas de Parque Alcosa sino, también, a todo el Distrito Este". Y recuerda "que nos hemos cansado de repetir desde 2021 y hemos expresado en dos Plenos del Ayuntamiento y plasmado en dos tandas de alegaciones al proyecto que han sido desestimadas en enero de 2023 con argumentos nada sólidos y basados en que todos los organismos han dado el visto bueno y, por tanto, el proyecto se puede llevar a cabo".

La coordinadora denuncia que "al obviarse las cuestiones planteadas en las alegaciones se está despreciando una oportunidad única para mejorar la calidad de vida en esta parte de la ciudad, negándosenos el poder salir de la precariedad". Señala la presencia en el Parque Alcosa de una población en riesgo de exclusión hace la zona más vulnerable, si cabe, a las altas tasas de desempleo generalizadas con amplias necesidades de formación y emprendimiento. Los indicadores sociodemográficos muestran una tasa de paro que sobrepasa con holgura el límite de vulnerabilidad establecido (1,5 veces la media estatal y de las mayores en comparación con las medias de Andalucía) con una proporción alta de personas mayores e inmigrantes que, por sus características, hacen mayor uso de los servicios públicos (transporte, salud, etc.). Por eso interesaría un proyecto más inclusivo y que genereoportunidades.

Los argumentos contrarios al proyecto

Añade la coordinadora vecinal que el documento de planificación actual supone "perder una oportunidad única para desarrollar un proyecto moderno en Sevilla acorde a la situación ambiental y los objetivos de la Agenda 2030". Lamentan los vecinos que "nuestros gobernantes sólo piensan en la mejora de las condiciones para los turistas y condena a los barrios a un deterioro progresivo de la calidad de vida. En Parque Alcosa es muy evidente".

La forma de resolver el proyecto para la antigua Algodonera ha sido "una desgracia para nosotros y nos llena de rabia algunos detalles como que, a pesar de ser un requisito fundamental, no se justifica el aumento de la edificabilidad del conjunto".

"Las rectificaciones que han planteado no sólo son del todo insuficientes sino que además son un insulto, especialmente en cuanto a la estima de la superficie destinada a equipamientos, que han sido contestadas y por tanto justificadas por la empresa. ¿Son acaso los que mandan y el Ayuntamiento no es capaz de ver el mejor beneficio para la ciudadanía?".

Denuncia que el proyecto supondrá "un aumento considerable de la población del Distrito, con servicios ya de por sí saturados, con la consiguiente merma en la calidad y suficiencia en los servicios públicos especialmente en materia de salud, educación y transporte".

También hace hincapié "en la saturación en el tráfico rodado y el aumento de la contaminación atmosférica, tanto como la insuficiente superficie destinada a equipamiento contemplada en el proyecto con un déficit dotacional considerable, como por la necesidad de un estudio del futuro impacto que tendrá para la movilidad de la zona las nuevas edificaciones (casi mil familias más, concretamente 919, superando el límite máximo establecido por el Plan General y los documentos preceptivos en 44 viviendas)".

El escrito de la Coordinadora concluye con una condena. "Condenamos todo este despropósito y no tenemos más que maldecir la hora en que la voluntad del negocio se impusiera y aplastara un proyecto alternativo que sólo existió en papeles y en las mentes de un nutrido grupo de jóvenes emprendedores con una visión más justa y eficiente del futuro de nuestro entorno. Son jóvenes que, después de este fracaso, ya están en proyectos distintos que incluyen el migrar de esta ciudad gobernada por catetos que poco piensan en las personas que vivimos con inquietudes en los barrios. Y los mayores que seguiremos en nuestro barrio nos quedamos tristes y frustrados con muy poca simpatía por los gobernantes de esta ciudad".

Apoyo municipal a ciertas entidades y no a otras

Critica el apoyo del Ayuntamiento a ciertas entidades del barrio y no a otras. "Si el Ayuntamiento no se apoyara en algunos partidistas que hay en el barrio y abriera los ojos y la mente democrática podría, pero no quiere, constatar que existen colectivos más formados e inteligentes del entorno que plantean propuestas alternativas serias, sostenibles y dinamizadoras de la economía local", lamenta la coordinadora. Se refiere, sin citarlo, a la entidad vecinal que dirige en el barrio Ricardo Molinero, presidente de la Agrupación de Intercomunidades de Parque Alcosa.

"Sabemos que ya sólo tenemos la denuncia pública, la legalidad no nos permite ningún trámite más, no tenemos nada que hacer más que la pataleta”, finaliza esta coordinadora vecinal, que defiende que "se posiciona en la defensa de la justicia social".