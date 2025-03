Antonio Muñoz cree que el alcalde de Sevilla "hace el ridículo" con la carta en catalán

El ex alcalde de Sevilla y actual líder de la oposición en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, lamentó el "ridículo" que ha hecho el regidor hispalense, José Luis Sanz, con la carta en catalán enviada al ministro de Transportes, Óscar Puente. "Yo no tuve la oportunidad de aprender catalán. Eso me lleva a no hacer el ridículo como ha hecho el señor Sanz, con una carta llena de faltas de ortografía", dijo el portavoz del PSOE en el Consistorio este viernes, en el marco de una entrevista que le hicieron los alumnos de la Escuela de Reporteros de Andalucía.

José Luis Sanz registró el jueves en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una carta dirigida a su titular, Óscar Puente, en la que pedía información sobre la conexión del aeropuerto a la estación de tren de Santa Justa. En la misiva, el alcalde recordaba que Sevilla es la única gran capital española cuyo aeropuerto, que en 2024 recibió casi nueve millones de pasajeros, no cuenta con conexión ni por tren ni por Metro con el centro urbano. En marzo de 2023 el Ministerio de Transportes encargó un estudio informativo sobre esta conexión, "cuyo plazo de ejecución se ha cumplido sin que haya trascendido ningún avance al respecto".

Antonio Muñoz, con los alumnos de la Escuela de Reporteros. / Escuela de Reporteros de Andalucía.

Hasta ahí todo bien. La polémica surgió porque el alcalde decidió entregar dos copias de la carta, una en español y la otra en catalán. "Nos hemos dirigido en dos lenguas oficiales del Estado para incrementar las posibilidades de éxito", aseguró Sanz, tras lo que recordó que el Ministerio aprobó una inversión de 6.300 millones de euros para el cercanías (Rodalies) de Barcelona.

Los alumnos de la Escuela de Reporteros hicieron numerosas preguntas a Antonio Muñoz, sobre distintos temas. Una de las más llamativas fue la cuestión que le trasladó Donato Ndong, periodista de raza negra y que se identificó como homosexual. Preguntó a Muñoz si Sevilla es una ciudad segura para una persona negra y homosexual cuando gobierna en el Ayuntamiento el PP apoyado por Vox.

"Creo que somos una ciudad tolerante, si bien es cierto, y eso lo dicen muchas asociaciones del colectivo LGTB, que cuando gobierna la derecha se producen ciertos retrocesos. A las pruebas me remito. El spot publicitario del último orgullo de Sevilla parecía un anuncio del Corte Inglés o de una academia de idiomas", respondió el ex alcalde socialista.

Muñoz también admitió la desconexión de su partido, el PSOE, con la clase media andaluza, lo que le ha llevado a perder las últimas elecciones. "Creo que en el PSOE en los últimos años, y buena prueba de ello son los resultados electorales, nos hemos desconectado de buena parte de la sociedad andaluza. Hay una buena parte de la clase media, de profesionales, que no se han sentido representados por parte del PSOE. Eso ocurrió durante muchísimos años, y es un reto y un objetivo que tenemos que alcanzar si queremos gobernar en Andalucía. Volver a resetearnos, con un nuevo discurso, con un nuevo programa, donde la gente sienta que el partido que mejor pueda representar sus intereses se llama Partido Socialista".

El año pasado, los alumnos de la Escuela de Reporteros entrevistaron al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. En aquella entrevista, el regidor aseguró que la Feria de Abril de 2025 contaría con 200 nuevas casetas, un incremento que resultaría de la ampliación del Real con dos nuevas calles en la zona más cercana a la Calle del Infierno. Estas casetas serían de titularidad pública y privada según las listas de espera. Evidentemente, a mes y medio de la Feria, es ya materialmente imposible que pueda cumplir aquella promesa.