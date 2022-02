La socimi All Iron Re I compra un edificio de Triana para 55 apartamentos

All Iron Re I socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) ha anunciado a BME Growth un acuerdo de compra para su segundo edificio en la ciudad de Sevilla por un total de 5,65 millones de euros. El objetivo de la compañía es construir 55 apartamentos turísticos (serviced apartments) en el edificio que cuenta con una superficie de 2.594m2, una planta baja, dos intermedias y una cubierta transitable con piscina y zona de chillout.

Con esta operación, All Iron Re I Socimi da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento para posicionarse en las principales ciudades de España. Andalucía es una de las zonas con mayor importancia para la expansión de la compañía, de tal manera que, de los más de 150 millones de euros invertidos en proyectos desde su inicio, alrededor de 38 millones de euros han sido destinados a la región andaluza. La compañía tiene actualmente otras operaciones en marcha para cerrar nuevas compras en otras ciudades andaluzas.

Tras esta operación, la cartera total de All Iron Re I Socimi asciende a 17 inmuebles. La compañía continúa con su proceso de crecimiento analizando de forma activa la adquisición de nuevos inmuebles para expandir su modelo de negocio, con especial foco en las principales ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Málaga o Granada.

El activo adquirido por All Iron Re I Socimi está situado en la entrada del barrio de Triana de Sevilla, en la calle San Jacinto, 62, una zona con un gran atractivo para el segmento turístico. Su ubicación es estratégica y complementa muy bien con el otro activo de la compañía, ubicado en la calle Albareda, 18, lo que permite un posicionamiento en dos zonas claves de la ciudad.

El edifico, cuya apertura está prevista en el primer trimestre de 2025, cuenta con una superficie aproximada de 2.594m2 y está distribuido en una planta baja, una primera planta, una segunda planta y una cubierta practicable con piscina y zona de chill-out. Con esta distribución, la compañía prevé la construcción de 55 serviced apartments destinados principalmente a cortas estancias, con opción de albergar medias estancias. Esta tipología de alojamiento urbano incorpora una oferta innovadora y diferencial a los tradicionales apartahoteles.

All Iron Re I Socimi forma parte del GRUPO ALL IRON, fundado por Ander Michelena y Jon Uriarte, queen 2016 vendieron la empresa Ticketbis a Ebay. Los dos empresarios impulsan ahora un nuevo proyecto de inversión que, además de ALL IRON RE I SOCIMI, cuenta con un vehículo inversor de Venture Capital, ALL IRON VENTURES, cuya inversión comprometida en la actualidad se acerca a los 110 millones de euros en 40 start ups. El Grupo ALL IRON en su conjunto, pues, suma unas inversiones valoradas en estos momentos en cerca de 200 millones de euros.