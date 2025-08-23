Atascos de 11 kilómetros en la AP-4 por accidente en dirección Cádiz

Un accidente en la autopista AP-4 ha provocado en la mañana de este sábado retenciones de hasta 11 kilómetros en el tramo que conecta Sevilla con Cádiz. El siniestro, localizado exactamente en el kilómetro 41 en sentido Cádiz, ha generado importantes problemas de circulación que afectan a cientos de conductores que transitan por esta vía fundamental para las comunicaciones en Andalucía occidental.

Las autoridades de tráfico han informado que el accidente se ha producido durante las horas de mayor afluencia vehicular, lo que ha multiplicado el impacto de las retenciones. Según las primeras informaciones recabadas, se trata de una colisión que ha obligado a reducir los carriles disponibles en dirección sur, generando un efecto embudo que ha desembocado en la formación de la extensa cola de vehículos que alcanza ya los 11 kilómetros de longitud.

Vuelve así a producirse un fin de semana más un embotellamiento en esta vía, tónica ya habitual en dirección a Cádiz, y después el domingo en dirección a Sevilla a la vuelta de las playas.

Impacto en la movilidad provincial

La AP-4 constituye una de las arterias fundamentales de comunicación entre las provincias de Sevilla y Cádiz, con un tráfico diario que supera los 25.000 vehículos en determinados tramos. Este tipo de incidentes no solo afecta a los desplazamientos particulares, sino que tiene un importante impacto en el transporte de mercancías y en la logística de numerosas empresas de la zona.

Las retenciones de esta magnitud suelen provocar retrasos significativos en las entregas programadas y pueden llegar a afectar a la cadena de suministro de diversos sectores productivos. Además, el estrés generado en los conductores atrapados en estos atascos puede dar lugar a situaciones de tensión y aumentar el riesgo de incidentes secundarios.

Los servicios de emergencia trabajan intensamente para despejar la vía y normalizar la circulación lo antes posible. Sin embargo, advierten que las labores de limpieza y retirada de vehículos podrían prolongarse durante varias horas, por lo que el impacto en el tráfico podría extenderse hasta bien entrada la tarde.

La AP-4: una vía estratégica para Andalucía

La autopista AP-4, que une Sevilla con Cádiz, es una infraestructura vital para la movilidad en Andalucía occidental. Con un recorrido de aproximadamente 94 kilómetros, esta vía constituye el principal eje de comunicación entre estas dos importantes provincias andaluzas. Inaugurada en 1972, fue la primera autopista de peaje construida en Andalucía y estuvo sometida a este régimen hasta el 1 de enero de 2020, cuando pasó a ser de libre circulación tras finalizar la concesión.

El tramo donde se ha producido el accidente, en el kilómetro 41, se sitúa aproximadamente a la altura del término municipal de Las Cabezas de San Juan, una zona de intenso tráfico por su posición estratégica entre las dos capitales provinciales. Este punto suele registrar una elevada densidad de vehículos, especialmente en horarios punta y durante los periodos vacacionales.

Desde la liberalización del peaje en 2020, el tráfico en esta vía ha experimentado un incremento significativo, lo que ha elevado también la probabilidad de congestiones y accidentes. Las estadísticas de la DGT muestran que la intensidad media diaria ha aumentado en más de un 30% desde que se eliminó el pago por circular por esta autopista.

Recomendaciones para conductores ante situaciones de atasco

Ante situaciones como la que se está viviendo hoy en la AP-4, los expertos en seguridad vial recomiendan a los conductores mantener la calma y seguir algunas pautas básicas para minimizar riesgos y molestias. En primer lugar, es fundamental respetar la distancia de seguridad con el vehículo precedente, incluso a baja velocidad, para evitar colisiones por alcance que podrían agravar la situación.

También resulta esencial prestar atención a la señalización variable y a las indicaciones de los agentes de tráfico, que pueden proporcionar información actualizada sobre rutas alternativas o tiempos estimados de resolución del incidente. Asimismo, conviene tener en cuenta que en caso de retenciones prolongadas es recomendable apagar el motor si la parada va a durar más de un minuto, lo que contribuye a reducir emisiones innecesarias.

En situaciones de calor intenso, como las que pueden darse en Andalucía, es importante llevar agua y asegurarse de que el aire acondicionado del vehículo funciona correctamente. Por último, los expertos recuerdan la importancia de mantener un comportamiento cívico, evitando maniobras bruscas o cambios de carril que podrían entorpecer aún más la circulación y generar situaciones de peligro adicionales.

¿Qué hacer si nos vemos atrapados en un atasco de larga duración?

Cuando nos vemos involucrados en un atasco de gran magnitud como el de hoy en la AP-4, existen algunas recomendaciones prácticas que pueden ayudarnos a gestionar mejor la situación y reducir el estrés asociado. En primer lugar, es fundamental mantener la calma y aceptar que se trata de una circunstancia excepcional sobre la que tenemos poco control.

Si el atasco se prolonga durante horas, conviene tener a mano agua y algún alimento ligero, especialmente si viajamos con niños o personas mayores. También es recomendable disponer de carga suficiente en el teléfono móvil para poder comunicarnos en caso de emergencia o para informar a nuestros contactos sobre los retrasos en nuestra llegada.

En caso de necesidad imperiosa (emergencia médica, por ejemplo), se debe contactar con el 112 y seguir sus indicaciones. Si es posible, conviene utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real que nos informen sobre la evolución del tráfico y posibles rutas alternativas. Finalmente, los expertos recomiendan aprovechar el tiempo de espera de forma constructiva, ya sea escuchando un podcast, un audiolibro o simplemente reflexionando sobre temas pendientes, lo que contribuirá a reducir la sensación de tiempo perdido.