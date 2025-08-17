Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla: operación retorno del puente de agosto, en directo

Domingo complicado en las carreteras. El final del puente de agosto coincide con el retorno de quienes han disfrutado sus vacaciones durante la primera quincena del mes. Todo esto se traducirá en un intenso tráfico en toda la red viaria. En Sevilla, se reflejará especialmente en las principales autovías que llegan desde las costas onubense y gaditana, es decir, en la A-49 y en la AP-4.

La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real el estado de las carreteras e informa sobre su situación. Desde aquí destacaremos los datos más relevantes en la provincia de Sevilla y sus proximidades.