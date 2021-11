Aumenta la venta de antigripales en el primer otoño sin restricciones

Por otro lado, en las farmacias se siguen vendiendo muchas mascarillas, una prueba clara de que la población continúa usándolas, pero no al volumen de hace unos meses. "La gente las sigue comprando, no es ya igual, pero de manera residual sí las seguimos vendiendo. Sigue siendo una medida de protección muy importante", apunta el farmacéutico.

El efecto más inmediato de esa relajación de medidas se está notando ya en las farmacias, que han registrado un notable incremento de los medicamentos antigripales orientados a paliar los síntomas más típicos, como la congestión nasal, el lagrimeo, la tos, los estornudos, el malestar muscular o el dolor de cabeza. No obstante, el hecho de que las mascarillas sigan siendo obligatorias en espacios cerrados, probablemente no se registren los niveles pre pandemia.

¿Gripe, coronavirus o resfriado común?

Vuelven los catarros a cara descubierta. La gripe que viene este año puede ser más dura de lo habitual si se atiende a los datos de venta de los productos antigripales. Según la estimación de la cooperativa farmacéutica Cofares, este octubre ha aumentado un 63% la venta de productos y medicamentos dirigidos a aliviar los síntomas del resfriado y de la gripe con respecto al mismo mes del año anterior en Andalucía. En todo el país ha sido del 51%.

Este es el primer otoño prácticamente sin restricciones desde que se desató el Covid-19, una nueva etapa de la vida pandémica que ya empieza a tener consecuencias. La más evidente es el regreso de los resfriados que, junto a la gripe, tuvieron una incidencia mínima la temporada pasada.

“La tendencia es que volvamos a situaciones previas a la pandemia, aunque no se espera llegar a tanto porque todavía usamos mascarillas. Podemos decir, así de cabeza, sin tener estudios por delante, que si en el año 2019 había 100 resfriados, en el 2020 hubo dos y, en el 2021, se estima que estemos en 70 ó 80, es decir, en torno a un 20% menos de lo que era antes la normalidad”, confirma el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacias de Sevilla (Aprofase), Leopoldo González.

El efecto más inmediato de esa relajación de medidas se está notando ya en las farmacias, que han registrado un notable incremento de los medicamentos antigripales orientados a paliar los síntomas más típicos, como la congestión nasal, el lagrimeo, la tos, los estornudos, el malestar muscular o el dolor de cabeza.

“Si comparamos con el año pasado, podemos confirmar un aumento considerable de la venta de estos productos en las farmacias. No vamos a llegar a la normalidad pre covid, pero sí podemos hablar ya de incremntos de en torno el 70%”, añade el titular de la Farmacia Pino Montano, Joaquín Venegas.

El boticario apunta cómo la farmacia se convierte cada año en “la primera espectadora de los fenómenos que se pueden dar en la situación de gripe poblacional” al actuar como “el primer dique de contención y rompeolas sanitario”. “Los pacientes acuden a la farmacia antes que al centro de salud para tratar de aliviar síntoma catarrales y eso nos da una idea de cómo se están comportando los virus respiratorios entre la población”, indica.

Venegas destaca también el aumento de ventas de otro tipo de productos este otoño, también como efecto del levantamiento de medidas de seguridad. Es el caso de los tratamientos antipiojos, por la mayor interacción social de los niños ahora. “El año pasado la temporada fue también nula al ser más estricto el cumplimiento de los distanciamientos sociales entre los niños y menos común la concentración de los mismos. Eso hizo que hubiera una menor propagación de los piojos”, añade.

Por último, las farmacias hacen un llamamiento a la vacunación antigripal para “evitar males mayores” y llegar así al invierno, época típica de alta frecuentación en los centros sanitarios por virus respiratorios, “con anticuerpos más que suficientes”, concluye el presidente de Aprofase.

