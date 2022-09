Los autobuses gratis convencen a viajeros y conductores

Resulta paradójico que en el Día Mundial sin Coche, donde se promueve el uso del transporte público, no haya taxis en la ciudad de Sevilla. La huelga de taxistas ha ayudado a que muchos se animen o "no tengan más remedio" que subirse al autobús o al tranvía, que este 22 de septiembre son de acceso gratuito para todos sus usuarios. La ausencia de la flota de taxistas la han notado especialmente aquellos que han llegado o han salido de viaje de Santa Justa o el aeropuerto. "La idea de promocionar el uso del transporte público con una jornada de autobuses gratuitos me parece perfecta. Yo vengo de Madrid y allí también se hace, y en Castellón. Lo que ocurre que no tiene sentido promocionar fórmulas de movilidad sostenible para que dejemos el coche en casa y que no haya taxis. Estoy en Sevilla por trabajo, tengo un juicio, y no voy a llegar a tiempo", ha comentado Álvaro Sorli, quien no tenía muy claro si era la línea 21 la que más cerca del Prado le dejaba.

Pronto han llegado el 21, el 27, el 32 y el C2 a la parada de Santa Justa y con una fluidez mayor de la habitual. "El tiempo de paso se ha recortado bastante, hoy parece que hay más autobuses de lo normal", ha afirmado Carmen Varela, joven universitaria que ha visto en la iniciativa la excusa perfecta para combinar bus y tranvía. "No suelo montarme en el tranvía casi nunca porque el bus me deja a cinco minutos de la facultad, pero hoy, por ser gratis y fomentar la movilidad responsable, me voy a subir a darme el paseíto".

En La Campana, subimos a la línea 32 de Tussam. Un joven se dispone a pagar el billete pero María Luisa Gutiérrez le advierte desde el asiento más cercano al conductor: "Hoy no se paga, es gratis todo el día por la Semana de la Movilidad". Gutiérrez es limpiadora y acaba de salir de una oficina y se traslada hasta otra en Santa Catalina para continuar con la faena. "Está cerca la una de la otra y lo normal es que vaya andando pero, siendo gratuito, aprovecho, me monto y descanso un poco antes de seguir con el trabajo. Luego, sí volveré a casa, al Polígono San Pablo, en bus".

Los turistas han sido los más sorprendidos por la iniciativa. Bien con las monedas ya contadas antes de montarse, bien con la tarjeta en la mano, muchos no entendían por qué hoy no había que pagar en el transporte público. Iván Mejía y su familia acaban de llegar a Sevilla desde Colombia. Tras salir de Santa Justa, tienen previsto pasar tres días de turismo en la ciudad. Quieren llegar al centro y en la propia parada se han enterado que hoy no se paga. Tampoco en el tranvía, próximo al hotel donde se alojan. "Me parece una idea muy oportuna, aunque el hecho de que no haya taxis enturbia el concepto de optar por el transporte público".

"¿Y el metro también es gratuito?", pregunta Magdalena Priego, que ha llegado en tren para visitar a su hermana, "que vive en Mairena" y pensaba ir en taxi hasta el metro y luego "subir a su casa" en ese medio. "No, señora, el metro no entra en la promoción", le concreta otro usuario que le tranquiliza: "No se preocupe, que va a llegar a tiempo porque los autobuses hay van rápido".

Para los más jóvenes, la cuestión no tiene tanto que ver ni con el taxi ni con la rapidez en el desplazamiento, "todo lo que se haga a favor del medio ambiente nos parece fantástico", han añadido los jerezanos José Manuel Ibáñez (23 años) y Cristina Revuelta (24 años), dispuestos a disfrutar del día en Sevilla.

Y de quien nos visita, a quienes son usuarios frecuentes de Tussam y desvelan sin tapujos sus virtudes y defectos: "Me parece estupenda la iniciativa de la gratuidad, pero llevo cogiendo la línea 32 22 años y es terrible todos los días. Habría que preocuparse por su buen funcionamiento siempre".

Y quienes han ido al volante de los autobuses también parecían satisfechos, a pesar de que durante toda la jornada se han visto en la obligación de informar a los usuarios de que este jueves el servicio ha sido gratuito. "El servicio ha ido genial, más rápido. Al no tener que pagar, no nos hemos detenido en dar el cambio, la gente no se ha parado a sacar las tarjetas... ha sido más cómodo. De hecho, hay países donde el transporte público es gratuito, bueno, se paga a través de impuestos, pero ese es otro asunto", ha detallado en la parada de Ponce de León Jerónimo Criado, conductor de Tussam desde hace 22 años.

Si en Tussam muchos de los pasajeros se sorprendían del "no pago", en el tranvía aún era más notable, sobre todo para el turista que ha visto como en los sensores de las tarjetas de viajes aparecía iluminado un "No disponible". Emma, estudiante alemana ha hecho uso del tranvía por primera vez desde que reside en Sevilla. Estoy estudiando español y mis padres han venido a visitarme y hemos decidido montarnos en el Metrocentro. ¡Qué buena idea lo del Día Mundial sin Coches y fomentar que sea gratuito el transporte público!". Los vecinos de la zona también han visto con buenos ojos el libre acceso, "muchas veces, el tranvía va medio vacío, a ver si se consigue potenciar más su uso", concluye Jesús que este 22 de septiembre ha optado por desplazarse hasta El Prado en Metrocentro.

Un mapping y Calle Cultura dan continuidad a la Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves el Día Mundial sin Coches, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, con el tema principal Mejores conexiones, ofreciendo acceso "libre y gratuito" a los autobuses de Tussam y al tranvía. Esta medida viene a sumarse a la reducción del 30% de las tarifas de Tussam, que se está aplicando en más de 17 millones de desplazamientos y que deja el precio medio del viaje en 0,39 euros.

No será ésta la única actividad programada dentro de la Semana de la Movilidad. De hecho, este el viernes 23 de septiembre se desarrollará todo un abanico de actividades lúdicas en la avenida Cruz Roja, en la zona peatonal ya abierta al público. Desde las 17,30 horas se llevará a cabo una programación dirigida especialmente a un público infantil.

Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo Salva el Planeta con BabyRadio y la animación de los Piratas de la Movilidad. Asimismo, se instalará un mural de la sostenibilidad, unos juegos de la oca de la movilidad y talleres de medio ambiente, así como otro taller con temática circense, además de un pasacalle de los Piratas de la Movilidad Sostenible y Meet&Greet con Super Wings.

Por otro lado, este jueves y viernes 23 se desarrollará una proyección audiovisual de pequeño formato en la Plaza de San Francisco con cinco pases entre las 21:30 y las 22:30. Este espectáculo se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre en la calle Estrella Albireo en Pino Montano, también con cinco pases.

Igualmente, se fomentará la recuperación de espacios públicos para peatones. En este sentido, la principal iniciativa es la celebración el domingo 25 de septiembre de una nueva edición de Calle Cultura, que en esta ocasión se desarrollará en la calle Camino de los Toros de Pino Montano, en el Distrito Norte. Una edición que estará especialmente dedicada a los más jóvenes y en la que la zona por donde transitan los vehículos se convertirá en una gran área de ocio digital y cultura japonesa organizada por el Manga Fest. También participará el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Sevilla.

En esta línea, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ROSS Joven realizará un taller de instrumentos con materiales reciclados y taller de percusión corporal, mientras que la Asociación Andaluza de Educación Matemática Thales realizará talleres y dinámicas participativas donde poder comprobar que las matemáticas "son más divertidas y útiles de lo que a priori pudiera parecer".

Por su parte, la Asociación Sevilla Skateboarding realizará talleres de skate y exhibición de trucos realizados por deportistas profesionales de esta nueva disciplina olímpica y también habrá espectáculos de circo contemporáneo de la mano de los organizadores del prestigioso Festival Circada en Barrios, cuya edición de 2022 arranca este día. Asimismo, Pedro Almeida, ganador de arte mural del Certamen Crea Sevilla Joven junto a distintos artistas del Arte Mural y el Graffiti, van a realizar distintas obras en contenedores de vidrio que estarán expuestos en el bulevar central de la calle Agricultores. La intervención será en formato taller, en el que el público podrá interactuar.

De la mano de Produal se realizará una exhibición de Batalla de Gallos donde los jóvenes tendrán que agudizar el ingenio para hacer las mejores rimas. Este evento será la antesala de una competición freestyles que tendrá lugar en diciembre. También se desarrollará un singular speakers corner organizado junto a los coordinadores de la Liga de Debate Escolar Ciudad de Sevilla. En este espacio se van a realizar talleres de oratoria y debate. Durante la Semana de la Movilidad se están llevando a cabo campañas de difusión, concienciación y sensibilización sobre las diferentes estrategias impulsadas por el Ayuntamiento de Sevilla en esta materia, con el objetivo de dar a conocer los nuevos programas enfocados a la movilidad urbana sostenible.

Entre ellas, el Plan Respira Sevilla, con la declaración de dos áreas de tráfico restringido (Casco Antiguo y conjunto de histórico de Triana), que deben progresivamente convertirse en zonas de bajas emisiones como prevé la Ley de Cambio Climático para todas las grandes ciudades; el Plan de Movilidad Urbana Sostenible; la ampliación de la red municipal de transporte público de alta capacidad con tranvía y tranvibús y la conexión metropolitana de los carriles bici a través de la captación de fondos europeos; y la delimitación de una Zona de Bajas Emisiones en la Isla de la Cartuja.