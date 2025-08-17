El Ayuntamiento de La Algaba reabrirá la Escuela Taurina: "Una vez que pase la feria, nuestra intención es convocar al mundo taurino de La Algaba"

La Escuela Taurina Municipal de La Algaba reabrirá sus puertas tras la clausura de principios de julio. El motivo del cierre fue un supuesto robo de materiales a empresas que habían celebrado eventos en el recinto. La Policía se personó en el coso y encontró una serie de sillas así como una mesa que habían desaparecido en el mes de febrero, ubicadas en la oficina que la escuela taurina y su director, Manuel Carbonell, tenían a disposición. "Ni mis chavales ni yo somos delincuentes, simplemente somos toreros", argumentaba en un vídeo publicado en redes sociales. Ante este suceso, el Ayuntamiento decidió clausurar temporalmente las instalaciones de la Plaza de Toros y comunicó que sería la Concejalía de Fiestas Mayores "la encargada de redactar un reglamento interno que regule el funcionamiento de la escuela taurina".

La Algaba, como cuna de una torería más que reconocible, es una de las localidades más taurinas de toda la provincia de Sevilla e incluso de Andalucía. Profesionales de enorme nivel que han estado y están en las cuadrillas de las figuras del toreo hacen que el nombre de la localidad sevillana siempre esté en los corrillos de los aficionados cuando se habla de los hombres de plata, ya sea caballo o con capote y rehiletes. Emilio de Justo, Roca Rey o Borja Jiménez -próximo padrino de los festejos taurinos de septiembre- tienen algabeños entre sus filas. Pero no solo destaca la población sevillana en lo taurino por quienes la engrandecen de luces, si no que su escuela taurina siempre ha sido uno de los baluartes de la enseñanza del toreo. De ella han salido numerosos jóvenes con cualidades para serlo. Los tres últimos, Carlos Tirado, Manuel Jesús Carrión y Javier Illanguas.

Ahora, en unas circunstancias incómodas y desagradables para quienes la conforman, el rumbo de la escuela se ve abocado al cambio.

Salida de un eral en la feria de La Algaba / D.S

Una organización "muy necesaria"

El alcalde de la localidad de la Vega del Guadalquivir recibe a este periódico en su despacho. Diego Manuel Agüera (PSOE) lamenta la situación a la que se ha llegado con la escuela: "El toreo es muy importante en La Algaba, y la escuela es parte de ello". Anuncia que las instalaciones volverán a abrir, aunque no hay una fecha concreta, y mientras los jóvenes siguen entrenando en otro sitio. La plaza siempre ha sido el hogar de quienes quieren ser toreros en el pueblo.

Los acontecimientos han desembocado en nuevos deseos para el futuro, pero sobre todo, en la organización de la Escuela. El edil hace similitudes con otros mundos, otras disciplinas, tomando el fútbol como ejemplo y argumentando que "tiene su escuela deportiva que gestiona un club. Y tiene su periodo de inscripción, tiene su organización. Es lo que queremos hacer con la escuela". Esta falta de estructura se ejemplifica en la ausencia de información sobre los alumnos de la propia escuela, y es que, según cuenta el alcalde, "se desconoce cuántos alumnos hay".

Para ello se propone la creación de un reglamento interno así como una comisión que se encargaría de las empresas taurinas con la ayuda del propio Ayuntamiento. "Una vez que pase la feria, nuestra intención es convocar al mundo taurino de La Algaba", asevera Diego Manuel Agüera. Como preludio de las intenciones está la reunión con Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’, en la que se presentó un reglamento perteneciente a la Escuela Taurina de Jerez además de un proyecto de educación que estudiarán con detenimiento.

"Esto es un proyecto piloto", comenta el alcalde. "Vamos a estudiar esto, vamos a estudiar otros reglamentos de otras escuelas cercanas, como Utrera, Camas y las de aquí de alrededor, y haremos una propuesta al mundo taurino de la Algaba", añade. El regidor desea que haya gente que "quiera participar en asesorarnos, en ayudar a este Ayuntamiento a tener una escuela taurina organizada". Ahí queda la posibilidad de que haya directores artísticos, recursos humanos, tesorero, etc. El factor económico entra de lleno en esta renovación: "Algo costará, no se sabe cuánto aún, pero algo costará". Este dinero se destinaría a la atención de la propia escuela. Véase tentaderos, facilidades para entrenar, etc.

Una de las ideas que tiene Diego Manuel es la creación de un bolsín (certamen) para elegir a los que torearían en la feria septembrina: "Hacer un bolsín de 10 toreros cada día. Y ahora de esos 30 o 50 o 40, van a salir los 12 o 13 que van a torear la feria. Hacer esto en el mes de junio o julio, en un día que encaje bien. Si en Sevilla se hacen los jueves, pues aquí un miércoles. Esto es una idea que ni se ha pensado formalmente. Es algo que he pensado yo de forma individual", expresa con prudencia.

Diego Manuel Aguera, en las dependencias del Ayuntamiento / Ayuntamiento de La Algaba

Sobre los carteles de la feria

En septiembre, la feria de La Algaba se antoja como una especie de calentamiento para el aficionado hispalense antes de encarar el trío final de San Miguel en la Real Maestranza. El coso algabeño acoge clases prácticas con un aire familiar de lo más atractivo y que suelen aderezar con notable éxito la feria de la localidad. Son tres los festejos que se dirimen en la Plaza de Carros, en los que es tradición contactar con los que resultan primer y segundo clasificado del Ciclo de Promoción que realiza la Empresa Pagés en el ruedo baratillero.

Este año, Javier Torres "Bombita" figurará en una de las ternas que se compondrán. Cabe destacar que, en 2023, éste fue el lugar en el que se dio a conocer de cara al público y al aficionado, por lo que volverá a hacer el paseíllo en esta población. Entre los nombres que también harán el paseíllo, Manuel Quintana, de Córdoba -uno de los novilleros que también gustó en Sevilla-, David Ramírez, de Trigueros; Daniel Artazos, de Valencia o Armando Rojo, de Sevilla y triunfador de la IV edición de "Huelva es Torera: Objetivo, La Merced”. De los alumnos locales serán Manuel Díaz y Nicasio Carbonell los que comparezcan. La feria será presentada el próximo 28 de agosto en las inmediaciones de la Plaza de Toros, como en anteriores ocasiones.