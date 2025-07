El Ayuntamiento de Sevilla retiró permisos a policías locales para cubrir los servicios esenciales durante la cumbre de la ONU

Más de una veintena de policías locales de Sevilla han recibido estos días notificaciones en las que se les revocan permisos no retribuidos por la necesidad de agentes para cubrir los servicios, coincidiendo con la cumbre de la ONU que se ha celebrado en Fibes desde el pasado 30 de junio y que finalizó ayer. El representante del sindicato CSIF en la Policía Local, Santiago Raposo, ha explicado a este periódico que hay algunos agentes a los que se les ha comunicado a última hora de este lunes la suspensión del permiso, que en algún caso habían sido autorizados desde hace más de un mes, y se les obligaba a incorporarse a su puesto al día siguiente, el martes, a pesar de que estos funcionarios ya habían contrato viajes, por lo que ha considerado que esta situación es un "desastre" que el sindicalista atribuye al jefe del cuerpo, Antonio Luis Moreno.

Los permisos que se habían concedido a estos agentes son de carácter "no retribuidos", no se trata de vacaciones oficiales, sino que son días libres que los agentes pueden solicitar y en los que no perciben su sueldo, pero es un derecho reconocido a estos funcionarios, ha precisado Raposo.

Los agentes, según ha podido comprobar este periódico, están recibiendo una notificación de la dirección general de Recursos Humanos en las que se "deja sin efecto el permiso solicitado" por causar un "detrimento en el servicio", por lo que no se cumple el requisito recogido en el régimen jurídico en materia de permisos y licencias del personal funcionario/laboral del Ayuntamiento de Sevilla.

La decisión del Ayuntamiento se basa en un informe del jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, en el que expresamente asegura que los permisos concedidos perjudican el servicio que presta el cuerpo. "Al ser considerada la Policía Local de Sevilla un servicio esencial para la ciudad, antes de conceder los permisos no retribuidos se realiza un estudio previo del personal que se dispone de turno y la previsión de eventos que se van a desarrollar en la fecha de disfrute", señala el mencionado informe.

La dirección de Recursos Humanos explica, por su parte, en las resoluciones que se están notificando a los afectados que al tener conocimiento de la incorporación de policías "incursos en el procedimiento de selección de las 102 plazas convocadas por este Ayuntamiento y como además se contaba con partida presupuestaria en ese momento, se determinó de manera positiva conceder dichas licencias al prever que se podían cubrir los eventos que en fechas de disfrute del mismo se iban a celebrar".

Sin embargo, prosigue el Consistorio, "a día de la fecha al no tener claro cuándo se van a incorporar los nuevos agentes, agotándose además la partida presupuestaria y aumentando el número de eventos en la ciudad que no estaba previstos, los citados permisos causan detrimento al servicio".

La revocación de estos permisos está causando indignación entre los agentes afectados, mientras que el sindicato CSIF ha vuelto a denunciar "el caos en la gestión de la Policía Local", ante la "búsqueda a la desesperada" de funcionarios para cubrir los numerosos eventos que se desarrollan estos días en la ciudad.

17 millones en productividades gastados en cuatro meses y medio

Cuatro meses y medio ha durado la partida de 17 millones de euros que el Ayuntamiento de Sevilla destinó a gastos de productividad y horas extraordinarias de la Policía Local. Y eso que casi triplicaba la del ejercicio anterior, que era sólo de seis millones y se tuvo que ir ampliando a lo largo del año hasta superar los veinte.

En Sevilla hay actualmente unos 980 policías locales. De ellos, trabaja cada fin de semana aproximadamente un tercio, pero este dato no es real, porque hay agentes de baja y muchos que se encargan de tareas administrativas. En teoría las productividades están concebidas para el trabajo en la calle, pero es habitual que se apunten en dicho programa tanto agentes como mandos que se limitan a tareas de oficina y en los despachos. Esta forma de inflar las productividades da como resultado que la partida se agote cada año antes, por mucho dinero que se le inyecte desde los presupuestos.

Hay, por tanto, una parte de deficiente planificación de los servicios. Pero también es cierto que el número de eventos sólo hace aumentar cada fin de semana.