Coronavirus: Sevilla rebaja la frontera de los 10.000 casos activos

Sevilla ha rebajado en más de 2.400 sus casos activos de Covid-19 en la última semana y durante este pasado fin de semana ha conseguido franquear la barrera de los 10.000. En estos momentos en la provincia hay 8.940 personas con la capacidad de contagiar el virus SARS-CoV-2 a otras, una cifra desconocida en los últimos meses y que refuerza la línea de estabilización y mejora de la pandemia, gracias al éxito de la campaña de vacunación.

Como viene siendo ya habitual en las últimas semanas, el balance diario ofrecido por la Consejería de Salud y Familias vuelve a dejar más altas que contagios en Sevilla. En concreto, este lunes, cuatro veces más. El otro parámetro para medir las infecciones activas está indicado, lamentablemente, por el número de personas que no logran superar la enfermedad y acaban siendo vecinos por el virus. No obstante, el fin de semana se salda con muy buenas noticias y la provincia no ha sumado nuevas muertes desde el viernes, por lo que el total de decesos por Covid desde marzo de 2020 se mantiene en 1.983.

Los contagios contabilizados en las últimas 48 horas, ya que los domingo no hay actualización de datos por parte de la Consejería, son 373, que vienen a ser 27 menos que en el mismo día de la pasada semana y prácticamente calcados a los recogidos hace 14 días. En total, en la provincia se han diagnosticado 126.574 positivos, de los que 125.760 lo han sido a través de pruebas PCR y test antígenos rápidos de última generación.

Para contrarrestar, la última actualización oficial de la pandemia en Sevilla, recoge 1.332 curados más, lo que eleva el total de altas médicas a pacientes que ya han superado la enfermedad a 115.651. De esta manera, los casos activos -se calculan restando a los positivos los curados y los fallecidos- se quedan en 8.940. Hace apenas siete días, la cifra era de 11.365, por lo que en solo una semana se ha reducido en 2.425.

En cuanto a las hospitalizaciones, en la actualidad los números son mejores que en los días previos, siempre con la cautela que es permanecer ingresado en un hospital. Según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, la UCI de los centros médicos sevillanos han rebajado su presión por primera vez en un mes de los 70 ingresos. En concreto, hay que remontarse al domingo 18 de abril para encontrar un cifra de pacientes críticos similar a los 67 ingresos actuales (entonces se contabilizaba uno menos). En total, los hospitales sevillanos atienden a 244 enfermos Covid en estos momentos y suponen el 2,7% de casos los casos activos en la provincia.