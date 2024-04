Así son los bombarderos B-1B norteamericanos desplegados en Sevilla

La Base Aérea de Morón está acostumbrada a recibir algunas de las naves estadounidenses que usa el ejército americano, en esta ocasión los bombarderos que hay en la base tienen unas características diferentes a los que se habían visto previamente en la base sevillana.

Se trata de cuatro grandes bombarderos estratégicos de ala de geometría variable modelo B-1B. Este despliegue ha sido acometido en dos tandas, con el aterrizaje el 24 de marzo de una primera pareja de aviones de bombardeo estratégico B-1B en Morón, procedentes de la base de Dyess, en Texas (Estados Unidos); y los dos restantes aviones el pasado 27 de marzo, también procedentes de Texas.

Se trata de aviones supersónicos que tienen un rango ilimitado con recarga aérea y pueden portar armamento de hasta 24 misiles. La velocidad que alcanzan estas naves es de más de 1.400 km/h. El cargamento que pueden llevar almacenado en su interior al ser tan amplio, les permite diferenciarse de otros aviones de combate que son más pequeños.

Su estructura tiene 44,5 metros de largo por 41,8 de envergadura con las alas extendidas y 24,1 metros con ellas replegadas. Esto le permite ser capaz de volar al mismo tiempo volar a baja velocidad para ejecutar los ataques de la forma más precisa posible y pasar a modo supersónico para salir de la ubicación.

A B-1B from Dyess AFB lands at Morón AB, Spain on March 24th. Pictures of all 4 B-1Bs arriving are on the @Gibdan1 site [USAF video] #B1B #aviation pic.twitter.com/8Ywv3kFxhi