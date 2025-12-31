La borrasca Francis traerá lluvia y frío a Sevilla: la Aemet anuncia mínimas de hasta -3ºC y precipitaciones en estas zonas al inicio del 2026

La cuenta atrás para las campanadas ya está en marcha y, según los pronósticos, el 2026 vendrá en compañía de la borrasca Francis. Como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "aunque todavía es pronto y hay incertidumbre, hacia el 5 y 6 de enero se descuelga una vaguada que se aísla finalmente con aire muy frío". Esta situación podría provocar lluvias en diversas áreas de Andalucía y un acusado descenso de las temperaturas. Cabe preguntarse entonces qué tiempo podemos esperar en Sevilla durante la primera semana del año.

Por el momento, el 31 de diciembre se presenta como una jornada estable, aunque con intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones débiles en el sur de la provincia. Así, localidades como Lebrija, Isla Mayor, Montellano o la propia capital hispalense aguardan unas probabilidades que oscilan entre el 10% y el 20%. Mientras tanto, las temperaturas se mantienen sin cambios, con mínimas en torno a los 3ºC - 5ºC en Morón de la Frontera o Écija y máximas generalizadas de 15ºC - 16ºC; más frías en áreas del norte, como Alanís (1ºC - 13ºC).

¿Qué tiempo hará en Sevilla la primera semana del 2026?

La primera semana del 2026 arranca en Sevilla con cierta inestabilidad atmosférica, especialmente a partir del sábado. Según la Aemet, el jueves 1 y el viernes 2 de enero, no se esperan fenómenos significativos en la provincia. La posibilidad de lluvia continúa, de manera débil y ocasional; al tiempo que las temperaturas van en aumento. Las mínimas suben hasta los 9ºC en la capital y superan los 10ºC en Écija, Morón de la Frontera o Lebrija. Incluso, en Alanís alcanzan los 7ºC y en Guadalcanal, los 9ºC. Por su parte, las máximas se sitúan por encima de los 20ºC en numerosos municipios (Sevilla, Morón de la Frontera, Montellano e Isla Mayor.

Será el sábado 3 de enero cuando las precipitaciones se extiendan a lo largo de las sierras y la campiña sevillana. Además, a nivel andaluz, las acumulaciones más significativas se sucederán en el tercio occidental de la provincia; mientras que las temperaturas iniciarán un nuevo y progresivo descenso. Tanto para esa jornada como para la del domingo 4 de enero, se espera entre un 80% y un 100% de probabilidades de lluvia en Lebrija, Sevilla, Guadalcanal, Estepa, Écija, Alanís y Osuna, entre otras.

Lluvia y frío: las primeras previsiones para los días 5 y 6 de enero

Esta situación atmosférica se mantendrá en los primeros días de la próxima semana, haciendo que peligren las Cabalgatas de Reyes en numerosas localidades. Como informa la Aemet, todavía existe cierta incertidumbre al respecto y las probabilidades de lluvia menguarán a partir del lunes 5 de enero, aún manteniéndose por encima del 70% en muchas zonas. Además, una masa de aire muy frío se extenderá por la región, provocando mínimas bajo cero en áreas del norte el martes 6 de enero: Guadalcanal y Constantina (-1ºC), Alanís (-2ºC), Cazalla de la Sierra (-3ºC).

El panorama de lluvia y descenso térmico pauta así la llegada del 2026 que, en solo unas horas, se abrirá camino. La Nochevieja se presenta, en cualquier caso, sin muchas precipitaciones a la vista. Esto permitirá disfrutar del 31 de diciembre con algo más de tranquilidad y brindar por el nuevo año con unas mejores condiciones.