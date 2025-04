El Cachorro en Roma: "Estamos como cuando llueve, formando la cofradía sin saber si salimos o no"

La gran pregunta que se hacen los cofrades sevillanos tras la muerte del Papa no tiene todavía respuesta. ¿Podrá salir el Cachorro por las calles de Roma el próximo 17 de mayo? Habrá que esperar para saber con certeza si se mantiene la procesión y las fechas previstas, todo dependerá de la duración del cónclave. El delegado diocesano de hermandades, Marcelino Manzano, utilizó un símil cofrade que a buen seguro entenderán todos los lectores.

"Estamos como cuando llueve, formando la cofradía sin saber si vamos a salir o no. El hermano mayor ordena que nos preparemos como si fuéramos a salir, organizamos los tramos, repartimos las insignias... Pues exactamente igual, se está organizando todo como si fuéramos a salir", explicó Manzano, en una rueda de prensa ofrecida en la Catedral este martes para informar, como portavoz del Cabildo Metropolitano, de los actos que se harán en Sevilla por la muerte del Papa Francisco.

Manzano precisó que no ha recibido ninguna indicación contraria a la salida por parte del Dicasterio para la Evangelización, el órgano del Vaticano que organiza los actos del Jubileo, entre los que están la procesión del Cristo de la Expiración de Sevilla y de la Virgen de la Esperanza de Málaga.

El delegado diocesano indicó que ayer estuvo hablando con el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea, y con la coordinadora de los actos, Paloma Saborido. "Nos transmiten que en principio prevemos que se podrá realizar la procesión, pero estamos a la espera de decidiones". Estos días está prevista una reunión en Roma para concretar algo más sobre este asunto.

En principio, el gran acto jubilar de las hermandades consiste en un encuentro que se iba a mantener con el Santo Padre, y que en caso de impedimento hubiera sido con el presidente del Dicasterio. Este evento tendrá lugar el domingo 18 de mayo, un día después de la procesión, que tendrá lugar el sábado 17. Unos días antes, las imágenes recibirán culto en la Basílica de San Pedro, donde hay previstas unas misas. "Esto, lógicamente sí se puede ver afectado, pero el acto jubilar, en principio no. Pero es que estamos a la espera de muchas noticias, no hay nada definitivo".

Rezo de un padrenuestro al inicio de la rueda de prensa. / José Ángel García

El precepto de Liturgia de la Catedral de Sevilla, Luis Rueda, que acompañó a Manzano en la rueda de prensa, aclaró que el Jubileo no es algo personal del Papa Francisco, sino que es un acontecimiento que se celebra cada 25 años, si bien el Papa puede convocar un Jubileo especial. "Las actividades que estaban programadas continuarán, no es que llegue un nuevo Papa y elimine todo lo que estaba previsto. Ahora bien, aquí el problema está en que pueden coincidir las fechas con algo que es indeterminado y que no sabemos, que es cuánto puede durar el cónclave".

Rueda añadió que, inmediatamente después de la elección del Papa, hay celebraciones en el Vaticano, entre ellas la toma de posesión del nuevo Pontífice. "Si está toda la cristiandad inaugurando el ministerio de Pedro en el Vaticano, no nos van a permitir a nosotros tener una misa particular para una diócesis allí. Pero en Roma hay más basílicas, ¿eh?, está la Catedral de Roma, que es la de San Juan de Letrán; está la de Santa María la Mayor, que es donde va a ser enterrado el Papa Francisco, está la de San Pablo Extramuros; la de San Lorenzo Extramuros... Iglesias hay en Roma más que en Sevilla. Como posibilidad, puede ser que nos digan que nos tenemos que ir a otra basílica porque la de San Pedro está ocupada".

En cuanto a los actos jubilares, cuando el Papa está muerto, pueden mantenerse si el Colegio de Cardenales considera que son tan importantes para que no puedan aplazarse. En ese caso el Colegio nombraría a un cardenal para que los presida. Lo que sí queda prácticamente descartado es una salida extraordinaria del Cachorro por las calles de Sevilla. "Entiendo que no tendría sentido. La procesión por Roma fue una petición del Santo Padre, ahora difunto. Tiene sentido esa petición para hacer el Jubileo universal de las cofradías, nosotros tenemos ya nuestro Jubileo diocesano, que es en octubre y no tenemos prevista ninguna procesión", detalló Manzano.

Un momento de la intervención de Luis Rueda y Marcelino Manzano ante los medios de comunicación. / José Ángel García

El delegado diocesano de hermandades destacó la cercanía de Francisco hacia Sevilla y sus hermandades y explicó que, aunque no visitara la ciudad, el Papa sí estuvo de alguna forma presente en la capital andaluza durante el II Congreso de Hermandades y Piedad Popular, celebrado el pasado mes de diciembre. Durante estas sesiones se leyó un discurso del Papa, que siempre mostró interés por la piedad y la religiosidad populares. Manzano contó una anécdota con el Papa, que definió a los cofrades como "chiflados de Dios", en clara referencia al término "loco de Dios" muy utilizado por el escritor G. K. Chesterton, uno de los autores favoritos de Francisco. Otro escritor, Javier Cercas, ha empleado la misma expresión en el título del libro sobre su viaje con el Papa a Mongolia, El loco de Dios en el fin del mundo.

La Catedral celebrará una misa funeral por el Papa Francisco, en la que se cantará el Réquiem de Haller a dos o cuatro voces (aún está por definir), y que presumiblemente tendrá lugar el próximo lunes a las ocho de la tarde. Esta fecha puede todavía cambiar en función de las noticias que vengan de Roma, donde ya se ha informado que las exequias del Papa se celebrarán el próximo sábado. Principales autoridades regionales y locales han manifestado su interés por asistir a este oficio. También habrá otra misa para pedir al Espíritu Santo que ilumine a los cardenales durante el cónclave y tomen la decisión adecuada a la hora de elegir al nuevo Pontífice.

Todo lo que se haga en la capital andaluza tendrá que ser después de las exequias de Roma. "En las diócesis no se pueden celebrar funerales antes". Francisco simplificó los ritos para su entierro, como ya han hecho anteriormente otros papas. Ambos religiosos mostraron su deseo de que el próximo Papa visite Sevilla, sea quien sea.

Sobre los favoritos, "ya se conoce el dicho de que quien entra Papa en el cónclave sale cardenal", por lo que aseguraron que es más fácil "acertar una quiniela a saber quién será el nuevo Papa". Cuando haya fumata blanca, la Giralda (que durante la mañana de este lunes dobló a duelo con un toque especial reservado a los papas) repicará para anunciar que ya hay inquilino de la silla de Pedro. Sobre si seguirá la línea considerada reformista de Francisco, recordaron que un Papa tiene una capacidad limitada para cambiar asuntos trascendentales de la Iglesia.