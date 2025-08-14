Caen en Sevilla tres atracadores que robaban a recaudadores de salones de juego

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres atracadores que asaltaban salones de juego armados con una pistola y un spray de pimienta. Se les imputan varios robos con violencia e intimidación en distintas localidades andaluzas, según informó este jueves la Policía en un comunicado.

Las investigaciones de estos robos violentos comenzaron en diciembre del año pasado, a raíz de un robo que se produjo en Sevilla. Los delincuentes abordaron a un recaudador, al que rociaron con un spray de pimienta. Luego lo agredieron y posteriormente le robaron la recaudación que llevaba, que ascendía a más de 80.000 euros. La Policía tuvo conocimiento de que habían tenido lugar otros tres hechos delictivos de similares características, en los que incluso se llegó a emplear un arma de fuego de manera intimidatoria. Los tres asaltos habían sido con el mismo modus operandi, en Dos Hermanas y en el municipio granadino de Armilla.

Los arrestos se precipitaron después de que la banda volviera a actuar, esta vez en Los Palacios y Villafranca. Los sospechosos asaltaron de nuevo a un recaudador de salones de juego, al que rociaron el rostro con spray de pimiento. Consiguieron sustraerle el dinero, que era más de 40.000 euros. Una vez los agentes tuvieron localizados y perfectamente identificados a los tres autores, procedieron a la detención de los mismos y recuperaron parte del botín robado.

Finalmente, y como colofón a la denominada por los investigadores como Operación Misso, procedieron a las entradas y registros de los domicilios de los atracadores, en los que se intervinieron dinero, prendas y cascos utilizados en los distintos atracos, dos pistolas detonadoras, varias armas blancas catalogadas como prohibidas según la normativa vigente, así como sprays de pimienta.

Una vez se procedió a la puesta a disposición judicial del grupo criminal, se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos. Los investigadores estiman que los atracadores se hicieron con un botín total superior a los 400.000 euros.