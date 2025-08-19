La caída de ramas de la Alameda se debió a la ola de calor

La caída de ramas de un falso plátano la noche del lunes en la Alameda se debió al efecto continuado de la ola de calor sobre el árbol. Así lo ha confirmado la Delegación de Parques y Jardines, que viene observando este fenómeno desde hace años en la ciudad. Esta caída, en concreto, dejó dos heridos que se encontraban en la terraza Eureka, uno de los cuales tuvo que se trasladado al hospital con varias costillas rotas.

Este fenómeno por el cual los árboles se desprenden de grandes ramas por el estrés térmico se conoce como summer branch drop, no se debe a una falta de agua, sino a un problema de adaptación a las altas temperaturas. Además es imprevisble, por lo que los técnicos de Parques y Jardines no pueden anticiparse. Sin embargo, lo que sí conocen en el Ayuntamiento es que las especies más vulnerables a estos desprendimientos son el Platanus hispanicus y algunas especies de ficus; en especial, los de mayor porte, como los de la plaza del Cristo de Burgos o los Jardines de Murillo.

Sevilla llevaba acumulados la noche del domingo al lunes 15 días de temperaturas mayores de 40 grados, con un pico de 45 grados el día anterior, y con mínimas muy altas. Una de las curiosidades que Parques y Jardines ha podido constatar es que el fenómeno se suele producir por la noche, entre las 23 y las 7 horas. Cuando cayó la rama de la Alameda, la temperatura era de 32,9 grados a las 00.30 horas. En julio también se cayó una rama de un árbol en la calle Juan Díaz de Solís, en el Tardón, por las mismas causas. En agosto de 2022 se sucedieron varios desprendimientos, aunque el entonces candidato a la alcaldía del PP, José Luis Sanz, culpó al acalde Antonio Muñoz de un descuido generalizado de la arboleda de la ciudad.

El 65% de las incidencias del verano con los árboles está relacionado con este fenómeno que se debe a las temperaturas y no a la falta de agua, aunque esto último lo puede acelerar. De todos modos, esta primavera fue bastante lluviosa por lo que el estado de la arboleda es buena. En Sevilla hay registrados 200.000 árboles. La Alameda es una de las zonas más pobladas, donde aún quedan los viejos álamos blancos que dan testimonio de su naturaleza lacustre.

La delegación de Parques y Jardines puso en marcha su habitual Programa de Revisiones de Verano el pasado 3 de junio, una iniciativa crucial que se extenderá hasta el mes de octubre. El objetivo principal de este programa es detectar posibles riesgos en árboles de gran porte y reforzar la seguridad en espacios urbanos muy transitados, prestando especial atención a los entornos escolares y las zonas de juegos infantiles. El programa prevé la revisión de hasta 15.000 ejemplares, los que se consideran más vulnerables

Aunque las revisiones en el arbolado se producen durante todo el año, esta es una actuación preventiva diseñada para anticiparse a situaciones de riesgo que pueden derivarse de las condiciones climáticas extremas del verano. Se trata, por tanto, de un "trabajo técnico que busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y el buen estado del patrimonio verde de la ciudad.