La calle Becas de Sevilla estrena nueva imagen con la recuperación del adoquín de Gerena

La reurbanización de la calle Becas, en el Casco Antiguo de Sevilla, han concluido. En dos semanas quedará abierta al tráfico, después de acometerse unas obras en las que se han invertido 450.000 euros. Ahora sólo queda que se "asiente" el pavimento de la calzada, que se ha convertido en el principal protagonista de estos trabajos, ya que está conformado por el tradicional adoquín de Gerena, un material que cada vez se usa menos en las calles y que en esta ocasión procede del que se empleaba en vías como Mateos Gago y Baños.

La calle Becas muestra ya el aspecto casi definitivo que podrán disfrutar los vecinos a partir de ahora. Su configuración ha cambiado por completo. Sólo quedan por plantar los árboles que se situarán en 14 alcorques antes inexistentes, lo que aportará una preciada sombra en los meses de calor.

La principal intervención en esta obra ha consistido en la ampliación del acerado, a petición de los residentes en dicha calle, ya que antes contaban con un espacio peatonal muy reducido. Ello se ha hecho a costa de reducir la calzada para el tráfico. Una parte de esta calle es de plataforma única (es decir, están a la misma altura la calzada y la acera), mientras que en otra se han habilitado plazas de aparcamientos.

En un itinerario cultural

La calle Becas ha adquirido especial protagonismo los últimos años desde que el antiguo convento de Santa Clara pasara a formar parte de los espacios culturales de la ciudad, de ahí que se haya otorgado facilidad al peatón a la hora de discurrir por ella.

Pero si por algo han llamado la atención estos trabajos ha sido por la recuperación del adoquín de Gerena en su calzada, un material que ha dejado de emplearse en las reurbanizaciones, pese a la petición de expertos y hasta de partidos políticos, como Cs, que ayer volvió a insistir en que se tome de modelo esta calle para futuras actuaciones en el Casco Antiguo, como las que se contemplan en Zaragoza y Dormitorio.

En concreto, los adoquines de Becas recubrían hasta hace poco las calles Mateos Gago y Baños, que han cambiado su piel recientemente, en especial la segunda de ellas, donde se generó una gran polémica por el nuevo aspecto que ofrece. Dichas piezas se encontraban en los talleres municipales, donde son tratadas, ya que no se producen nuevas, al haberse agotado las canteras de la localidad sevillana. Los adoquines que se usan ahora en tales intervenciones proceden del municipio extremeño de Quintana de la Serena, mucho más uniformes (no tienen la riqueza polícroma del de Gerena) y no dificultan la movilidad de los peatones, al presentar una superficie mucho más lisa.

Por tal motivo, a la hora de reutilizar el adoquín de Gerena siempre se toma en cuenta la opinión de los vecinos de calles que son reurbanizadas y que, según fuentes municipales, en su mayoría se decantan por cambiarlo, tanto por el riesgo de caídas que presenta como por el ruido que produce en el tránsito de vehículos. En Becas sí ha sido posible su uso, al ser aceptado por los residentes por el hecho de que sólo se ha colocado en la calzada, que ha reducido considerablemente su anchura, al ganarla las aceras. A ello se añade que el tráfico rodado por esta vía no puede superar los 20 kilómetros por hora, ya que el peatón goza de prioridad.

Un plan regulador del paisaje

Sin embargo, esta explicación no convence a Cs, que este viernes, poco después de que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, acudiera a la finalización de los trabajos, ha vuelto a pedir que se use el adoquín de Gerena en todas las obras de pavimentación del viario del Casco Antiguo. “Este tipo de pavimento es el principal representante de la idiosincrasia tradicional de nuestra ciudad”, ha referido el concejal del partido naranja, Lorenzo López Aparicio, quien ha asegurado que dicho material “garantiza la accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida” y constituye “un referente estético por sus matices de colores ocres y dorados” frente a “la despersonalización del adoquín de la Serena” .

López Aparicio ha recordado que Sevilla necesita "con urgencia" que se ponga en marcha "el libro de estilo que se aprobó en el Pleno del pasado junio”. “Es evidente que Sevilla no puede seguir siendo la única gran ciudad de toda España que no dispone de una ordenanza o un plan regulador del paisaje”, ya que, a juicio de Cs, “su puesta en marcha permitiría que la ciudad cuente con un horizonte estético claro, que evite errores como los que hasta ahora se han producido”.