La Campana de los Sueños ya suena en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla

Con lágrimas en los ojos, pero de alegría e ilusión. Así inicia una nueva etapa en su vida María Dolores Gamero, una sevillana de 35 años que se ha convertido en la primera paciente oncológica de la sanidad privada en la provincia que ha hecho sonar la Campana de los Sueños en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Un toque de campana "para la esperanza y la ilusión", como definió el presidente provincial Asociación Española Contra el Cáncer, Jesús Maza, durante el acto. Un paso de gigantes que significa "la superación de una enfermedad que es la segunda causa de muerte en España", como también apuntó la Directora Gerente Territorial de Quirónsalud en Andalucía, Pilar Serrano.

"No puedo sentirme más feliz. Sólo tengo ganas de vivir. De recuperar el tiempo", ha dicho la paciente tras el repique de campanas que anuncia una de las mejores noticias que podía recibir: el final de su tratamiento oncológico.

María Dolores Gamero deja atrás seis meses de duro tratamiento. La casualidad quiso que la enfermedad le diera la cara cuando vivía uno de los momentos más felices de su vida: los primeros díaa de vida de su único hijo. "Fue tras dar a luz a mi bebé y mientras le estaba dando el pecho me noté un bulto en una mama y directamente me fui al hospital. Ya en las primeras pruebas me vieron que tenía algo. El el 1 de agosto del año pasado me confirmaron la peor de las noticias. El 13 de septiembre estaba entrando ya en el quirófano porque era necesaria una masectomía del pecho izquierdo", relata la paciente.

A continuación, el largo camino hasta llegar al momento de felicidad que hoy ha compartido junto a familiares y el equipo de profesionales que ha estado a su lado durante todo el proceso. "Han sido seis meses muy duros. No sé que tiene ese tratamiento que te destroza por dentro. Ya estoy esperando el resultado de un TAC de revisión y no puedo estar más contenta. Me encuentro fenomenal y sólo puedo dar las gracias por lo bien que me han tratado en la Unidad de Día de este hospital. Lo de hoy me llena de orgullo porque es la señal de un punto y aparte en mi vida", añade.

La campana se ha ubicado en el pasillo de la tercera planta del Hospital de Día Quirónsalud Ave María y volverá a sonar cada vez que un paciente quiera hacer partícipe a los demás de su curación. Pero hoy era un día especial. Se abre una nueva etapa en la sanidad privada sevillana y, en concreto, en la familia del grupo Quironsalud. Para arropar a María Dolores en la inauguración de esta campana, acudió el equipo directivo del centro, la Directora Gerente Territorial de Quirónsalud en Andalucía, Pilar Serrano; los profesionales de la Unidad de Oncología; y voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla junto con su presidente, Jesus Maza. Además, el acto ha contado con la interpretación de dos sanitarias del centro de la canción de Rozalén Vivir, que se ha convertido en un himno de los pacientes con cáncer.

"Esta campana es famosa entre los pacientes de los distintos hospitales, que demandan su implantación en sus plantas. Partió de la iniciativa de una paciente oncológica que se trató en un hospital en Toronto y quiso traer aquí esta campana como símbolo del haber terminado una etapa del tratamiento largo y duro contra el cáncer y que ese momento fuera celebrado con un toque de campana. No puedo estar más orgullosa de que esta iniciativa se haya implantado aquí, en nuestro hospital, por primera vez en la sanidad privada en Sevilla", ha dicho Pilar Serrano durante su intervención.

También hubo una llamada a la esperanza ante la evolución de los tratamientos y métodos quirúrgicos médicos y radioterapeuticos "que hacen viable que la supervivencia sea cada vez mayor", añadió. "Son momentos para seguir avanzando", concluyó, antes de anunciar la reforma integral a la que se someterá el Hospital de Día Oncológico.

Por su parte, Jesús Maza, destacó la "satisfacción" y el "privilegio" de poder seguir inaugurando Campanas de los Sueños en los hospitales de la provincia. "La campana no es más que un instrumento, pero en sí no es nada, lo verdaderamente importante es el gesto. El poder ir cargándola de esperanza cada vez que repique, alimentada por personas que vencen la enfermedad", contó emocionado el presidente provincial de la AECC, quien agradeció su trabajo a los "héroes de bata blanca" por "acompañar siempre a los pacientes". "Espero que esta campana llegue un día en el que no haya pacientes para tocarla porque todo el mundo haya vencido esta enfermedad", ha concluido.