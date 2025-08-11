Alerta roja en la campiña sevillana este martes por riesgo extremo de altas temperaturas
Aemet tendrá activada la alerta roja en toda la comarca desde las 13:00 hasta las 21:00
La ola de calor persiste con máximas cercanas a los 42 grados y alerta naranja hasta el miércoles
La campiña sevillana estará este martes 12 de agosto en alerta roja por temperaturas extremas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se prevén máximas que podrían superar los 44 °C, lo que convierte a la zona en más calurosas de España para la jornada del martes.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, mayores y personas vulnerables.
Protección Civil recuerda que este nivel de alerta implica un riesgo extremo para la salud y aconseja extremar las precauciones para prevenir golpes de calor y otros problemas derivados.
Qué significa el aviso rojo
Según la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta por aviso rojo significa que el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos.
Recomendación: Tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
