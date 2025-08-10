La ola de calor persiste con máximas cercanas a los 42 grados y alerta naranja hasta el miércoles

La ola de calor continúa azotando Andalucía, y Sevilla se mantiene como epicentro de las temperaturas extremas en la región. Con valores máximos que superarán los 40 grados durante toda la semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes la alerta naranja, que se extenderá hasta el miércoles, lo que mantiene en vilo a la población, especialmente en las horas punta de la tarde.

Según la previsión, las temperaturas mínimas y máximas serán desde este lunes implacables, con registros que rondarán los 23 grados de mínima y hasta 42 de máxima. Estos valores se repetirán en la misma línea a lo largo de los días, con una leve disminución de las temperaturas hacia el fin de semana, pero aún permaneciendo por encima de los 37 grados en la jornada del sábado.

La constante ola de calor ha hecho que la provincia de Sevilla sea una de las más afectadas, con la sensación térmica alcanzando picos aún mayores por la alta humedad. Prueba de ello es que la localidad de Fuentes de Andalucía ha alcanzado este domingo la temperatura más alta de toda Andalucía y la cuarta más elevada de España, registrando 42,8 grados a las 17:40 horas. El municipio sevillano se posicionó por detrás de Badajoz (43,1°C), Torla-Ordesa en Huesca (42,9°C) y Mérida (42,9°C), en una jornada de calor extremo que mantiene a toda la región bajo una alerta de calor severo.

La persistencia de estas altas temperaturas y la alerta naranja activa también han disparado las recomendaciones a la población, como evitar las exposiciones prolongadas al sol, beber líquidos con regularidad y mantener los espacios bien ventilados para prevenir golpes de calor. En tanto, los servicios de emergencias se mantienen alerta para responder a cualquier incidente derivado de las inclemencias del tiempo.

Con la previsión de que el calor continúe durante los próximos días, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y estar atentos a cualquier actualización en las alertas meteorológicas. La ola de calor, que parece no dar tregua, afecta no solo a la capital andaluza, sino también a otras localidades cercanas que siguen experimentando días de temperaturas extremas.