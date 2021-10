Una caravana agraria atasca la zona de la Palmera

Desde primera hora de la mañana se fueron reuniendo los vehículos en la explanada del estadio Benito Villamarín, entre el barrio de Heliópolis y la Avenida de la Palmera. Tractores, camiones, furgonetas, coches y motos preparadas para protestar en nombre de las cuatro organizaciones convocantes: ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Una reivindicación en defensa de una Política Agraria Común (PAC) "justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía y en protesta ante el incumplimiento del ministro Luis Planas con la realidad y la diversidad productiva del campo andaluz", como indican los convocantes.

A las 11:30 partieron los primeros tractores hacia la Avenida de la Palmera, donde les esperaban estratégicamente colocados efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para ir organizando como buenamente podían el tráfico que pasa por esta importante arteria de la ciudad. Algo que provocó, como era de prever, el enfado de conductores de calles adyacentes, principalmente los que acudían a citas en los hospitales de la zona. En un carril confluía todo el tráfico en sentido Paseo de Colón a la ida y en otro hacia Bellavista a la vuelta, terminando la marcha en torno a la una del mediodía.

Desde la organizaciones agrarias denuncian que "el Ministerio de Agricultura está diseñando un modelo productivo a través del Plan Estratégico Nacional de la PAC que no refleja el potencial productivo del campo andaluz, ya que no puede olvidarse que una parte muy importante del presupuesto para la PAC en España es fruto del trabajo de los agricultores y los ganaderos andaluces y, por tanto, en clara respuesta a su relevancia agraria en el conjunto de España". Por este motivo, insisten en que, "si el Plan Estratégico Nacional no reconoce la situación estratégica de Andalucía", se manifestarán sine die.