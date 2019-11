Apenas han pasado cuarenta días desde su apertura y en Lagoh ya consideran que se han "superando" todas las expectativas. El director del complejo, Carlos Fita, así lo manifiesta y está convencido de que el éxito de haber cumplido un mes superando el millón de visitas se debe, en gran medida, a que la gente los ve "como algo más que un centro comercial".

¿Habíais previsto esta respuesta de la ciudadanía?

"En parte sí, porque sabíamos que estábamos sobrepasando lo que es un centro comercial al uso. La novedad es un efecto llamada brutal y contábamos con que el primer mes iba a venir muchísima gente, sobre todo, porque tenemos tiendas que no estaban antes en Sevilla y por las ganas que había de contar con algo así en la ciudad. Entendemos que se ha juntado el hambre con las ganas de comer y el resultado ha sido muy bueno".

¿Cómo valoráis esa afluencia masiva de visitantes?

"Estamos muy contentos. Sí contábamos con que íbamos a recibir muchas visitas por el tipo de centro comercial que ofrecemos, que no es un centro al uso. Lo que no cotábamos es con que iba a venir tanta gente de otras zonas de Andalucía como Huelva o Cádiz, por ejemplo. Nos hemos convertido en un nuevo destino turístico. La gente viene a conocer Lagoh".

¿Alguna anécdota?

"Varias. Por ejemplo, el viernes pasado un crío de unos 4 años que paseaba con sus padres por la zona comercial tiraba de ellos reclamándole ir a ver el lago y llegó a decirle ¿no nos iremos sin verlo mamá? O el caso de una excursión que vino de Huelva. Me llegaron a mandar los carteles que habían difundido en los que se anunciaba una excursión en autobús a Lagoh por 12 euros. Me llegó a parecer una broma, pero no lo era... en Huelva se estaba organizando una excursión".

¿Contáis con alguna promoción más allá de la provincia?

"No que va, nada más allá de la campaña de promoción que hicimos antes de abrir. Sí se ha hecho una labor fuera de la provincia muy buena por parte del grupo Lar y es verdad que eso ha sobrepasado lo que es la ciudad y lo que es la provincia. La consecuencia de eso es que la gente quiera venir. Tenemos en un calendario apuntados los festivos del resto de provincias andaluzas para prepararnos ante un posible aumento de visitas".

Más que por lo comercial, destacáis por vuestra oferta de ocio, ¿cómo se está acogiendo por el visitante?

"En este sentido, mira que es difícil que la gente te haga caso, pues a nosotros nos lo han hecho. Cuando hicimos nuestra campaña de promoción lo que le dijimos a la gente fue: ven, conóceme y compra. Lógicamente nosotros lo que queremos es que venga la gente, que esté mucho tiempo y que gaste dinero. La campaña que hicimos, que estaba al principio muy orientada al ocio porque era lo diferente, ha hecho que mucha gente haya venido a disfrutar de ello y eso hace que el tiempo que se pasa en el centro comercial se incremente. No es lo mismo venir sólo a consumir moda que poder contar con zonas de ocio y restauración novedosas. Y aquí es donde podemos decir que la gente nos ha hecho caso, y mucho, por lo que estamos orgullosos y satisfechos".

¿Qué podéis decir ante las quejas de los vecinos por el aumento de tráfico en la zona e incluso de la contaminación?

"Aquí hay que ver las dos caras de la moneda. Abrir un centro comercial y que tenga mucho éxito de visitas es bueno para la ciudad, para el entorno y para nosotros, lógicamente. Si hemos causado algún tipo de perjuicio desde aquí pedimos perdón porque esa no es nuestra intención. Hemos venido a sumar, no queremos ni colapsar la zona ni impedir que la gente pueda entrar. Tener un centro comercial así a 5 ó 10 minutos de tu casa no lo puede decir cualquiera".