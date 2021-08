Un casting para sevillanos 'árabes' o 'británicos'

En pleno agosto y con el sol castigando la zona, el Paseo del Marqués de Contadero era un ir y venir de personas en torno a una cola que desembocaba en una puerta con un cartel: CASTING. La popular serie de Netflix sobre la casa real británica, The Crown, buscaba figurantes en Sevilla. En concreto, niños de 4 a 10 de rasgos árabes y gitanos y hombres y mujeres mayores de 25 años con esos mismos rasgos y con los propios de un británico. Es decir, rubios y pelirrojos. La rampa en forma de espiral que conecta el Paseo Colón con el Muelle de la Sal, lugar donde la nao Victoria hacía que el casting pareciera más propio de una película sobre Magallanes y Elcano que sobre la reina Isabel II y Lady Di, fue el epicentro de la cita, que concitó a varias personas durante la jornada.

Los seleccionados, que tendrán un día de prueba de vestuario y otro de rodaje, aparecerán en la quinta temporada de la serie, que comenzará a rodarse en torno al próximo octubre. Sevilla ya fue protagonista de la cuarta temporada, en que aparecieron escenas rodadas en el hotel Alfonso XIII. Se utilizó como una villa de Los Ángeles donde la hermana de la reina Isabel II, Margarita y su marido, Lord Snowdon, se habrían alojado durante una gira que hicieron en 1965 por Estados Unidos. La pareja aparece en una suite del hotel, supuestamente, que es la habitación de una casa del Aljarafe.

La ilusión por aparecer en los próximos capítulos de la serie era compartida entre los candidatos, a los que se les ha pedido que no se corten el pelo y se dejen barba. Uno de ellos es Lorenzo. Un sevillano que acudió a su primer casting porque se lo dijo un amigo y que vería participar en The Crown como "una nueva experiencia". Sobre todo, porque reconoce no haber visto "ni un capítulo de la serie". No es el caso de Antonio, conocedor de la serie y con claros rasgos anglosajones: "Soy muy blanquito y tengo pecas". Este joven opositor de 26 años, que ha visto algún capítulo con su madre, también es debutante en un casting y asegura haberse enterado de él "a través del periódico". Diferente es el caso de Elena, habitual en los procesos de selección de series en Sevilla. "Ya he participado en otras series como Allí abajo, Toy Boy o Las chicas del cable". Aunque es profesionalmente técnica de rayos, le encantaría dedicarse a la interpretación. Sus rasgos árabes y su experiencia son sus principales avales para participar en esta producción creada por Peter Morgan.