La industria de los rodajes se reactiva y bate récord en Sevilla

La productora Boomerang anda buscando localizaciones en Sevilla para el rodaje de la serie If only, que fue vetada en Turquía por narrar una historia con protagonistas homosexuales. A mediados de septiembre comenzará la grabación de Si lo hubiera sabido, el nuevo título de la serie rescatada, un rodaje especialmente importante para la capital no sólo porque se trata de una producción de Netflix, sino porque refuerza la apuesta de Sevilla por el turismo LGTBI y la defensa de los derechos del colectivo y proyecta una imagen de ciudad diversa y respetuosa.

Sin duda, los rodajes son la mejor carta de presentación para la ciudad en el mundo, una estrategia de promoción muy potente que cuenta desde hace unos meses con Sevilla&ME (Sevilla City Office of Media and Entertaiment), un departamento gestado en Contursa-Turismo de Sevilla, una innovadora ventanilla única cuya función es facilitar el trabajo a quien llega a Sevilla para invertir o generar economía local.

En lo que va de año ya son 112 expedientes de rodajes que requieren permisos o licencias municipales, pues no se incluyen aquellos previstos sólo en los interiores privados que no precisan autorización u ocupación de la vía pública. Buena parte de ellos se han realizado ya o están en marcha, y otra parte está en proceso de confirmación. De ellos, hay 14 películas, 13 películas documentales, 8 cortometrajes y 15 programas de TV, 21 spot de publicidad, 5 series de plataformas de TV, y el resto son videoclips y otras grabaciones y reportajes fotográficos que requieren permisos.

Este número de rodajes (38) supone una clara reactivación si comparamos las cifras de 2020. Sólo en dos meses y medio, se ha alcanzado la mitad de todas las peticiones (68) de 2020, y en el caso de las películas, las 6 peticiones actuales doblan el número de 2020 (fueron 3). Es un buen comienzo de año teniendo en cuenta las limitaciones a la movilidad que aún están en vigor debido a la pandemia y también el fruto de las gestiones y la mayor capacidad de gestión del nuevo departamento de rodajes, y permite coger impulso a la industria cinematográfica local y regional.

Algunos rodajes del año Largometrajes

Las gentiles, de Santi Amodeo; La alegría, de Violeta Salama; El Universo de Oliver, de Alexis Morante; Héroes de barrio, de Ángeles Reiné; La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo; Modelo 77, la última de Alberto Rodríguez; y Tin & Tina, de Rubin Stain. Series

Sin límites, superproducción de Amazon Prime y RTVE; y Marta del Castillo, de Netflix.

Documentales

Premios Laureus, documental sobre la UEFA y otros sobre el patrimonio de la ciudad.

Cinco personas trabajan en este oficina que, además de gestionar todos los permisos, hace las veces de interlocutora con las distintas administraciones y también promociona la ciudad. De hecho, Sevilla & Me colabora con profesionales del sector audiviovisual para obtener el mejor asesoramiento.

Todo esto ha hecho posible que el número de rodajes en la ciudad de Sevilla en lo que va de año ya duplique a los contabilizados en todo 2020, lo que supone una clara reactivación del sector y un impulso a la industria audiovisual local. Los rodajes estuvieron condicionados el año pasado por la pandemia de la Covid, con un parón durante el confinamiento del primer estado de alarma, así como por las limitaciones a la movilidad geográfica de gran parte del año. Pero hay otras referencias que confirman el impulso de este ejercicio: en todo 2017 fueron 131 y en 2019 fueron 116.

“Estamos teniendo un año muy bueno en cuanto a las solicitudes de rodajes en la ciudad y no sólo ya por la experiencia de las productoras audiovisuales que han rodado previamente en Sevilla, sino también por el posicionamiento internacional que ha adquirido la ciudad en los últimos años y, sin duda, por la puesta en marcha de la estrategia Sevilla&ME y su oficina de rodajes, que permite una ventanilla única de permisos y un asesoramiento permanente. Siempre hay una persona de esa oficina acompañando a las productoras que se interesan por rodar en Sevilla”, explica Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

Esta iniciativa tiene tres pilares: el primero, fortalecer la oficina de rodajes Sevilla Film Office, que tendrá máxima coordinación con Andalucía Film Commission; el segundo, el regreso del Ayuntamiento como miembro de esta entidad para que las iniciativas pública y privada se esfuercen en el mismo objetivo (durante FITUR Sevilla se adhirió a la Red de Ciudades de Cine de la Andalucía Film Commission); y tercero, la creación de un grupo de trabajo que analice proyectos de desarrollo de la industria audiovisual local que puedan acogerse a fondos europeos.