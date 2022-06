El centro de salud de Torreblanca recupera la atención pediátrica

La atención pediátrica regresa al centro de salud de Torreblanca después del que el viernes se quedara sin especialistas por la baja de la única profesional que quedaba en activo tras dos bajas anteriores más y un cuarto cupo sin cubrir. Fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del propio centro informaban este lunes de la recuperación del servicio tras el alta médica de dos de las pediatras asignadas, quedando un tercer profesional aún de baja, por lo que la atención quedará repartida entre las dos consultas que han recuperado a sus profesionales.

Tal y como informó este periódico el viernes pasado, tras una semana en la que la atención pediátrica de una población superior a los 3.500 niños quedó en manos de una única profesional, con jornadas "maratonianas" con más de 60 consultas diarias durante varios días consecutivos. Este ritmo de trabajo llevó "al límite" a esta pediatra y el viernes recibió la baja médica por “estrés” ante tal sobrecarga laboral.

La falta de especialistas fue solventada entonces por el SAS a través de médicos de familia, “perfectamente capacitados para atender niños” -según dijeron las fuentes oficiales consultadas a este periódico- o bien mediante el traslado de los menores al centro de salud Fuensanta Pérez Quirós, en Sevilla Este, donde sus pediatras asumieron las consultas de Torreblanca.

Los profesionales del centro exigen “soluciones definitivas” ante un problema “crónico”. “No nos basta con que parcheen el problema porque estamos de baja a la espera de volver. Si no nos dan soluciones definitivas, nos vamos a ir. No podemos más. Esta situación no nos deja tener una estabilidad en nuestro día a día que nos permita ofrecer una calidad asistencial adecuada”, declararon el viernes a este periódico profesionales del centro.