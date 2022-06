La falta de profesionales de Atención Primaria y, sobre todo pediatras, no es algo nuevo, ni siquiera es algo que afecte sólo Torreblanca, donde se han quedado sin pediatras por la baja de todos sus profesionales, o, incluso, a Sevilla y Andalucía. Es un problema a nivel nacional, que continúa yendo a peor y que se ha visto incrementado por la pandemia, por la necesidad absoluta de contar con más sanitarios por la sobrecarga de trabajo, sumado al alto número de vacantes no cubiertas históricamente por la Administración sanitaria, y que se verá agravado aún más en los próximos años por las prejubilaciones y jubilaciones previstas por la alta media de edad de buena parte de los profesionales.

De hecho, el Sindicato Médico estima que en Sevilla hay en torno a 45 cupos de pediatría que están cubiertos con médicos de familia, con formación para ver a niños, pero que no son especialistas. Además, otras 38 plazas estarían sin cubrir, es decir, no tienen asignado ningún pediatra bien por no tener titular o bien por bajas de larga duración u otras causas no cubiertas. El total de cupos estaría cerca de los 300. Por distritos sanitarios, la capital sería la más afectada, con 15 cupos no cubiertos, seguida de los 12 del distrito Sur, seis del distrito Norte o cuatro en el Aljarafe, entre otros. Pero hay más. El Sindicato advierte de que, aparte de esos cupos no cubiertos, el SAS ha amortizado plazas, es decir, reducido cupos en determinados centros de salud. En ese caso, apunta a en torno ocho cupos que ha desaparecido en los últimos años. Las mismas fuentes indican que el problema se agrava mientras más nos alejemos de la ciudad o, dentro de la misma, en las zonas más desfavorecidas. "Hay localidades que nunca han tenido un pediatra y en los próximos años nos tenemos que otras lo pierdan", apunta el presidente de Atención primaria, Rafael Gómez.

Pero, ¿qué hay detrás de la falta de pediatras en Sevilla? La respuesta de la Administración sanitaria ha venido siendo que no hay profesionales en bolsa para suplir las vacantes. Pero esto tiene muchas lecturas. ¿Por qué no hay médicos en las bolsas? Para el Sindicato Médico de Sevilla el problema viene de largo. "Cada vez menos médicos debían asumir más trabajo, coaccionados con la no renovación de los contratos o la asignación de los puestos menos atractivos. Esta política persiste con la Administración actual. "Desde el Sindicato Médico siempre advertimos a la Administración de que esta gestión cortoplacista sería devastadora para el sistema público a medio y largo plazo, y el tiempo nos ha dado la razón. Los médicos maltratados han huido de la Atención Primaria más para escapar del maltrato que para conseguir mayores retribuciones", afirman las fuentes consultadas en el sindicato.

Igualmente, atañen el problema actual a la "mala calidad" de los contratos que se ofrecen "por meses o semanas", en lugar de acceder a interinidades. Según Gómez, la última oferta del SAS para pediatras sólo ofrecía contratos hasta el 31 de diciembre, lo que estaría "empujando" a los profesionales a la privada, "donde se hacen contratos indefinidos", advierte. "Es ridículo que en la situación actual de escasez de médicos el SAS no capte a los disponibles con nombramientos atractivos. Además, a los pediatras con los que cuenta los desplaza continuamente de un centro a otro, sin el menor respeto por sus derechos laborales. Este desplazamiento afecta gravemente a la calidad de la asistencia y, aunque pude solucionar un problema hoy, acabará fomentando la fuga de médicos y creando un problema más grave mañana", añaden desde el SMS.

Desde la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP), su presidente, el pediatra en el sevillano centro de salud Amante Laffón, Cristóbal Coronel, hace alusión al "maltrato" de la administración hacia la especialidad como una de las claves que explican la falta de pediatras. "Es un problema genérico. En los centros de salud no hay pediatras y los contratos que se dan son cada vez más malos", afirma. "¿Cómo van a querer venir a la Primaria los pediatras de hospitales o de la privada si aquí se les ofrecen contratos por días, itinerantes e inestables económicamente?", se pregunta.

Coronel advierte que la falta de pediatras es consecuencia de un recorte "progresivo" ante el que "las Administraciones no han tomado medidas de manera histórica". "A la gente se le ha acostumbrado a tener un pediatra en cada centro de salud y, ahora, que se está quedando sin ellos el SAS está procediendo a la agrupación de profesionales bajo el pretexto del doble circuito Covid, pero es mentira, es una forma de no cubrir aquellas plazas que se quedan vacantes porque no quieren pagar más", defiende contundente el pediatra.

Por su parte, la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (AndaPap) coincide en denunciar que la falta de pediatras es un "problema muy antiguo". Su portavoz, la pediatra Carmen Fidalgo, destaca que es el colectivo "peor pagado de toda España". Más allá de lo monetario, aunque destaca que se están dando avances, las condiciones laborales tampoco están a la altura del resto del territorio español, de la privada o de los hospitales. "El que no se oferten contratos estables y atractivos hace que los pediatras jóvenes se nos vayan y aquí no tengamos para cubrir nuestras plazas vacantes", sostiene.

A nivel regional, la AndaPap advierte de que Andalucía está entre las comunidades con más dificultades para cubrir esta especialidad. Según datos del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, el 33,3% de la población infantil se encuentra sin pediatra asignado. Ese grupo estaría siendo atendidos por médicos de familia en funciones de pediatría. Pero hay más, y es que Fidalgo apunta a otro porcentaje que estaría siendo atendidos por profesionales con titulación médica, "pero que ni son pediatras ni médicos de familia", concreta. "Ante esto, como asociación de pediatras, no nos queda otra que pedir que nuestros niños estén asistidos por el mejor profesional posible y, en este caso, tienen que ser pediatras titulados", añade.

Desde la asociación insisten en achacar estas plazas vacías a las malas condiciones laborales. "Se trata de plazas rurales, con consultas abarrotadas, con profesionales que trabajan completamente solos, a veces ni siquiera sin administrativo, con contratos precarios, turnos de tarde...", explica Fidalgo. "O la Administración hace más atractivos los contratos en Primaria o nunca habrá solución a este problema", concluye.