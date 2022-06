Torreblanca se queda sin pediatras

Alrededor de 3.500 niños se han quedado sin pediatra en Torreblanca. La baja laboral este viernes de la única profesional en activo y la falta de cobertura de los otros cuatro cupos con los que cuenta el centro ha dejado la asistencia infantil en esta zona al descubierto a pesar de que, según las quejas de los propios profesionales, la gerencia del Distrito Sanitario Sevilla estaba al tanto de la complicada situación que estaba atravesando este centro en los últimos días ante un problema "crónico" por la falta de pediatras.

Concretamente, durante esta semana, en el equipo de cuatro pediatras, tras la pérdida de un quinto cupo por el traslado por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del profesional que lo ocupaba a otro centro y quedar esta plaza vacía, sólo quedaba uno en activo, es decir, una cuarta parte del total de la plantilla para atender a una población superior a los 3.500 niños, dado que se presume que, por la brecha digital del barrio, haya muchos menores sin tarjeta sanitaria, pero que son igualmente atendidos.

Fuentes cercanas al centro denuncian que la situación actual "no ha sido provocada por las bajas de los pediatras", sino que es "el resultado de la falta de previsión y desatención de este servicio" por parte de la Administración andaluza. Y es que, según las mismas fuentes, desde septiembre del año pasado se han ido quedando sin cubrir puestos que han quedado vacantes por distintas circunstancias entre bajas y renuncias. Es más, los profesionales advierten de que la situación se verá aún más agravada en las próximas semanas al estar prevista la renuncia de otra pediatra, que dejará el servicio reducido a dos únicos pediatras, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, por lo que insisten en pedir "soluciones definitivas".

"No nos basta con que parcheen el problema porque estamos de baja a la espera de volver. Si no nos dan soluciones definitivas, nos vamos a ir. No podemos más. Esta situación no nos deja tener una estabilidad en nuestro día a día que nos permita ofrecer una calidad asistencial adecuada", declaran a este periódico algunos profesionales del centro.