Una de cada cuatro plazas de pediatra en Sevilla no está cubierta por un especialista

Miles de niños de la provincia de Sevilla no son atendidos por un pediatra en su centro de salud. La geografía sevillana en su totalidad cuenta con 290 plazas de Pediatría en Atención Primaria de las que 54 son asistidas por un médico, pero de familia que, ante la falta de esos especialistas, cubre su asistencia. Por otro lado, hay otros 25 cupos que se encuentran desiertos de manera sistemática. El problema, no es ni local ni nuevo. Se produce en toda España y desde hace décadas.

La razón es que "faltan pediatras", afirma contundente el secretario de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Gómez, que apunta como explicación a este fenómeno "las malas condiciones laborales que se ofrecen". "En la Atención Primaria hay más sobrecarga de trabajo, contratos precarios y menores retribuciones por ello, los que acaban el MIR se van a la sanidad privada, a los hospitales o al extranjero", explica Gómez, que estima que "de 40 pediatras que puedan salir al año, 20, la mitad, decide irse".

Según estos datos, la sanidad pública en la provincia cuenta en estos momentos con un 27,2% de plazas de pediatría que no están cubiertas por estos profesionales, o lo que es lo mismo, aproximadamente una de cada cuatro de las consultas no son atendidas por un pediatra. "Estamos ante unos porcentajes muy altos para los que, además, que no se espera una solución. Hablamos tanto de los cupos que están siendo cubiertos por médicos de familia en funciones de Pediatría, que es como lo llama el SAS, y aquellos que están vacantes de manera sistemática, es decir, que no se cubren nunca", afirma Gómez.

El sindicalista recalca que son porcentajes variables, por las bajas y altas de los profesionales, y augura un empeoramiento el mes que viene, con las vacaciones de Navidad. "En diciembre nos encontraremos que, de los que hay, el 50% está de vacaciones y cuando llegue julio, con el periodo estival otra vez de vacaciones, se repetirá esta misma circunstancia", afirma.

De este modo insiste en que no se trata de un problema puntual. "Esta situación no ocurre porque estemos en un periodo de mayor frecuentación de pacientes a los centros de salud. En verano, cuando la asistencia puede llegar a bajar, los profesionales se tienen que cubrir entre ellos cuando se van de vacaciones y tiene uno que asistir lo que serían tres cupos. En invierno con las epidemias igual. Esto es el no parar y si no hay más pediatras es porque no se les trata bien, no se les retribuye y no se les reconoce su trabajo", denuncia.

La organización sindical también alerta de otras condiciones que hacen "poco atractiva" la elección de la Atención Primaria por parte de los nuevos pediatras. "Aquí no hay tiempo de formación, ni de investigación, de nada, la proyección profesional es muy escasa. Por eso se rechazan plazas para irse a cubrir vacaciones en los hospitales con mejores condiciones", sostiene.

En Sevilla, el déficit afecta especialmente, según analiza el Sindicato Médico, a las zonas más alejadas de la capital, las Sierras Norte y Sur en su mayoría, pero también dentro de la ciudad, en las zonas más marginales.

"Se está desmantelando a la Atención Primaria, pero en el caso de Pediatría es mucho más grave. Tenemos que cuidar de nuestros pediatras y médicos con condiciones de trabajo aceptables y que no tengan agendas que rondan los 50 niños con cinco minutos para cada uno de ellos. Los usuarios tienen que darse cuenta de que los pediatras en cinco minutos no pueden hacer una valoración clínica", denuncia el sindicalista.

Por su parte, fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sitúa el problema que sufre la pediatría en la falta de profesionales en bolsa. "No hay pediatras", subrayan desde el SAS. "Se hace un esfuerzo para captar a nuevos profesionales, pero la falta de pediatras es algo a nivel nacional", añaden. Asimismo destacan que "la asistencia sanitaria está garantizada" cubiertas por médicos de familia en funciones de Pediatría. "Son también especialistas acreditados para atender a los menores", aclaran.

Entre las soluciones que proponen desde el Sindicato Médico de Sevilla figuran, en primer lugar, "el diálogo". "Que nos escuchen. Son reivindicaciones históricas que nunca se han sentado a ver con nosotros", insiste Gómez. Además, exigen mejorar las retribuciones y las condiciones laborales de los pediatras, "favoreciendo a los que deciden irse a destinos más alejados"; la reorganización de los horarios para favorecer la conciliación; o, la implantación de la continuidad asistencial, "que ya la hay en los hospitales" -matiza Gómez-, lo cual implica que los profesionales pueden alargar su jornada laboral retributiva por las tardes para poder atender las agendas.