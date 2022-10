Los otros cines que Sevilla ha perdido

El anuncio del cierre definitivo del Cine Cervantes, el más antiguo de Sevilla y una de las dos únicas salas históricas de reproducción cinematográfica que quedaba en activo en la ciudad, junto al también emblemático, Avenida 5 Cines, ha caído como un mazazo en parte de la población sevillana. El histórico inmueble gestionado por la empresa Unión Cine Ciudad, que ha pasado en los últimos años por momentos difíciles por unas pérdidas irreparables, no ha logrado finalmente superar la situación y, tras no haber retomado la actividad tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus el pasado marzo de 2020, cuando se declaró el primer estado de alarma, continuaba cerrado y sin novedades hasta ahora, cuando la empresa encargada de su gestión ha confirmado lo que parecía un secreto a voces: el Cine Cervantes no volverá a abrir sus puertas.

La pregunta ahora es qué futuro le repara a unas instalaciones históricas, ubicadas en el casco histórico de Sevilla y que, durante años, fueron dejando momentos inolvidables en la retina de miles de sevillanos. Sin respuestas para ello todavía, hacer un repaso por otras salas que la ciudad ha ido perdiendo en los últimos años puede ayudar a hacerse una idea sobre cuáles son las posibilidades.

El último precedente lo encontramos muy cerca de estas instalaciones. Es el caso del Alameda Multicines, curiosamente, también gestionado por Unión Cine Ciudad y propiedad de la misma familia. El cierre de estas salas, en un edificio de seis plantas, se hizo efectivo a finales de 2019 tras más de cuarenta años de funcionamiento. Dos emprendedores sevillanos sellaron previamente la operación de compra de la finca, ubicada junto a la Alameda de Hércules, donde más tarde se ubicaría un hotel de cuatro estrellas como informó entonces este periódico.

Antes, ya había puesto punto final otro importante número de cines en la ciudad, no quedando de algunos de ellos ya ni restos físicos, ya que han sido transformados en otro tipo de establecimientos. Son los casos de Becquer, Apolo, Imperial, Fantasio, Corona Center, Cristina, Regina, Delicias, Florida, Rialto, Emperador, Azul, Alkázar, Rochelambert y otros tantos, que también han cambiado las grandes pantallas y las butacas por cualquier otro tipo mobiliario adaptado a su nuevo uso o, sencillamente, no han tenido más destino que el cierre y el ominoso abandono.

Las razones de esta paulatina desaparición de salas de proyección en la ciudad responden, sin duda, a cuestiones múltiples y complejas, muchas de ellas, sobre todo en los últimos años, relacionadas además con la conversión de los modernos centros urbanos en zonas de servicios. Entonces, ¿por qué no se quedan los cines? Al menos, los cines entendidos como servicios de ocio...

Quizás para explicarlo, más allá del urbanismo, haya que acudir a otra evidencia general constatable también en la rama cinematográfica de la industria cultural: la progresiva blockbusterización de su oferta, mayoritariamente centrada en ese público colonizador de los centros comerciales que atienden a grandes bolsas de población; complejos proclives a los títulos más taquilleros -con un indiscutible predominio estadounidense, claro- que, en el mejor de los casos, reservan una pequeña cuota a otras maneras de hacer y ver eso que antaño se denominó Séptimo Arte. El resto, se mire por donde se mire, es una mera reiteración de títulos.

Son esos gigantes, representados en la ciudad por Cines Yelmo en Lagoh, Cinesur Nervión Plaza, Cinezona en Sevilla Este o Multicines Los Arcos, entre otros, y en localidades cercanas como Camas por Cinesa Camas; Los Alcores en Alcalá de Guadaíra; Al Andalus Multicines, en Bormujos; Cineápolis Multicines, en Dos Hermanas; o Metromar Cinemas, en Mairena del Aljarafe.