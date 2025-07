Uno de cada cinco sevillanos vive en zonas con una atención médica precaria

La situación de la Atención Primaria en la provincia de Sevilla ha alcanzado un punto crítico. El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) denuncia que, según el último informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS), actualizado en mayo de este año, el porcentaje de Zonas Básicas de Salud (ZBS) clasificadas como puestos de difícil cobertura ha escalado del 25,1% al 61,3% en apenas dos años.

Es decir, la sanidad pública sevillana está asistiendo a un aumento las zonas que, técnicamente, se definen como “áreas básicas de salud donde del número de solicitudes inscritas en la bolsa temporal de empleo, ponderadas respecto al número de profesionales efectivos en plantilla, presenta un escenario de coberturas insuficiente”, y que, popularmente, se entienden como zonas en las que el acceso garantizado a un médico de cabecera se complica por la dificultad de cubrir la plantilla.

Desde el SAS, las fuentes consultadas confirman que se ha revaluado el mapa de zonas sanitarias dentro de esta categoría del que alerta el sindicato, aunque sin aportar datos. Asimismo, destacan que los puestos así clasificados “están regulados por una resolución del SAS” y que “se trabaja en un decreto que establezca régimen de acceso a ellos”.

Con todo, el dato refleja un deterioro acelerado del primer nivel asistencial del sistema sanitario. En números, el impacto directo sobre la población se traduce en que, mientras que anteriormente un 6,6% de los sevillanos sufría escasez de profesionales médicos, ahora, esa cifra se ha elevado al 19,5%. “Esto significa que, a día de hoy, casi una de cada cinco personas en la provincia vive en una zona donde es extremadamente complicado cubrir las necesidades sanitarias esenciales”, advierten desde el sindicato.

El estudio realizado por el SMS a raíz del último informe de revaluación de estas zonas por parte del SAS señala como causa principal la falta de condiciones laborales dignas e incentivos efectivos para atraer y retener profesionales. Según el mismo análisis, al que ha tenido acceso este periódico, en Sevilla capital, el 13,19% de las ofertas temporales para médicos “no se cubren”.

Ofertas temporales sin cubrir / Dpto. Infografía. Fuente: Sindicato Médico Andaluz

Pero el panorama en las zonas rurales y periféricas es mucho más grave. Así, el sindicato advierte de que en Sevilla Norte, en localidades como Cazalla de la Sierra, Constantina, Santa Olalla del Cala, Lora del Río, Carmona, La Rinconada y Cantillana, el porcentaje de ofertas laborales temporales no cubiertas llega hasta el 100%. En el Área Sanitaria Sur, hay zonas como Las Cabezas de San Juan , donde también se llega al 100% de no cobertura, y otras que se quedan muy cerca como Lebrija (96,97%), Alcalá de Guadaíra (96,94%) o Los Palacios (72,88%), mostrando tasas alarmantes de ofertas no cubiertas. Y en el Área Sanitaria Osuna, habría, igualmente, zonas críticas como Marchena (98,54%), Écija (97,41%) o Estepa (100%) confirman una alarmante situación de rechazo sistemático de ofertas laborales.

Zonas sanitarias de difícil cobertura en la provincia de Sevilla / Dpto. Infografía. Fuente: Sindicato Médico Andaluz

Por otro lado, el sindicato advierte de que la figura del Dispositivo de Apoyo, pensada para cubrir ausencias o guardias, apenas tiene acogida. “Menos del 30% de las plazas ofertadas se solicitan”, apuntan.

Así todo, desde la organización sindical critican que el SAS clasifica las ZBS como de difícil cobertura usando “únicamente dos indicadores básicos”. Se refieren, por un lado, al número de solicitudes de médicos disponibles (Indicador 1) y, por otro, al porcentaje de ofertas de empleo temporal no cubiertas (Indicador 2). “No obstante, este modelo no contempla factores cruciales como la sobrecarga asistencial real, la accesibilidad geográfica o condiciones laborales específicas (guardias por profesional, desplazamientos intrajornada, cupos sin cubrir, entre otros)”, apunta el sindicato. “Esto ha generado situaciones tan paradójicas como la exclusión de zonas tradicionalmente problemáticas y la inclusión de otras que no presentan una problemática clínica justificada. Además, el informe sólo aborda la situación de los médicos de familia, quedando aún pendiente la publicación de los datos sobre la escasez de pediatras, que se anticipan igualmente graves”, añade.

Un plan de incentivos

El Servicio Andaluz de Salud, por su parte, recuerda que actualmente existe un plan de incentivos para los profesionales que ocupan estos puestos que se producen en distintos ámbitos. Estos son el acceso a la formación continuada, reconocimiento, desarrollo profesional y mejoras retributivas asociadas al complemento de carrera profesional o mejoras en los procesos de movilidad voluntaria y selección de personal, así como en la investigación. Igualmente, la posibilidad de prolongar el servicio activo a modo parcial, si así se solicitase.

Además, para los que accedan a ocupar un puesto de empleo en estas zonas se desarrollarán e implantarán sistemas y programas de telemedicina en los puestos de carácter asistencial que así lo permitan, siempre que se estime necesario y se establecerán sistemas que favorezcan la rotación voluntaria de los profesionales en el resto de los centros asistenciales hospitalarios de la misma provincia, que permitan el perfeccionamiento y la formación de los profesionales de los puestos de difícil cobertura. Por otro lado, en el ámbito retributivo se establece un factor de corrección independiente en la evaluación del contrato programa anual en las zonas, categorías y en su caso, especialidades de difícil cobertura.

A pesar de los esfuerzos del SAS por regular estos puestos mediante resoluciones y la citada implantación de incentivos, el SMS advierte que las medidas son insuficientes. Así, desde el sindicato se alerta de que estos datos “no son un simple aviso, sino el síntoma de una crisis estructural que pone en riesgo la sanidad pública en la provincia”.

Asimismo, la organización sindical reclama una "revisión profunda del sistema de evaluación" y, sobre todo, “la implementación inmediata y real” de medidas correctoras entre las que destacan “incentivos económicos reales, que reconozcan la complejidad de trabajar en zonas rurales o saturadas; contratos estables y atractivos, que frenen la fuga de profesionales; reducción efectiva de los cupos de pacientes, garantizando una atención médica de calidad y humana; menos burocracia y más personal, para que cada médico pueda centrarse en el cuidado de sus pacientes; y un plan específico para revertir el crecimiento de zonas de difícil cobertura, con visión a medio y largo plazo”.

“Esta no es sólo una reivindicación laboral, es una alerta sanitaria. La administración debe dejar de mirar hacia otro lado antes de que el colapso sea irreversible”, concluye el sindicato.