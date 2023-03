Ocho citas entre mujeres y Voluntariado Caixabank

La Buena Estrella es el nombre con el que Voluntariado Caixabank quiere recoger una acción especialmente dedicada a las mujeres. Para ello se ha centrado en el número 8. Serán ocho encuentros con otras tantas asociaciones de mujeres para compartir durante los días 8 de cada mes un rato de cultura en Caixaforum y de charla después con voluntarias de Caixabank para posteriormente, con un café reflexionar sobre ocho cuestiones como qué mujer ha influido en la vida de cada una o cuáles son los problemas a los que cada una se enfrenta en la vida.

El primero de estos encuentros ha sido con la Asociación Madres Solteras por Elección. Mientras que las mujeres realizaban una visita guiada a la exposición, sus hijos y los de las voluntarias merendaban en otra zona del Caixaforum y jugaban. Dos horas en las que madres e hijos han vivido de una manera diferente la tarde del miércoles.

El resto de encuentros serán con mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género o de la trata. Así hasta que pasen por Caixaforum ocho colectivos diferentes que dejarán la visión de lo que significa para cada uno de ellos ser mujer.

"Para las mujeres, cada una de ámbitos diferentes, es una manera de descubrir que todas tenemos en común más cosas que nos unen de las que nos diferencian”, aseguran desde Caixabank Voluntariado. Durante toda esta actividad tiene mucha presencia el número 8. Este es el mundo de beneficiarias y voluntarias que participan en cada actividad. Ocho son las entidades beneficiarias. “El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer además lo celebramos en Andalucía donde en sus ocho provincias se demuestra que la capacidad de amor de las mujeres es infinita como el número 8”, aseguran desde Caixabank.

La primera de las citas

La primera de estas jornadas ha sido con ocho mujeres de la Asociación Madres Solteras por Elección Propia. Según la Sociedad Española de Fertilidad, los tratamientos in vitro para mujeres sin pareja casi se han doblado desde 2016 hasta 2020, pasando del 4,4 al 8 por ciento. Además hay más de 2.700 mujeres que han sido madres solteras por decisión propia en toda España.

En Sevilla hay 120 mujeres en esta plataforma, creada hace unos 15 años en España para reunir a mujeres que decidieron afrontar la maternidad en solitario. Soledad Rasero y Juana Ruiz son dos miembros de la asociación con la que ha comenzado la experiencia La buena estrella. “Somos el único soporte económico y de cuidados de nuestras familias”, recuerdan. “A esto se suman los problemas de conciliación que en nosotras se agudizan al no contar con pareja”, reconocen.

Uno de los principales problemas de este colectivo es que, actualmente, este modelo de familia no está reconocido administrativamente, por lo que se sienten "discriminadas" ante determinadas situaciones. "Sobre todo cuando queremos acceder a ayudas en las que el baremo es por la renta per cápita, porque nuestros hijos cuentan a efectos de contabilizar miembros de las familias como si fueran adultos”.Otro de los temas que reivindican es la acumulación de las bajas de maternidad y paternidad, algo que ya está llegando al Supremo. "Nuestro modelo familiar no aparece ni en la declaración de la renta", se quejan.Reivindicaciones que no quitan un ápice al orgullo que sienten por sus hijos. "Son maternidades muy elegidas. Contribuimos a aumentar el nivel de natalidad. Aportamos mucho, pero las leyes no nos apoyan", argumentan.