Todas las clases serán presenciales en la US en el nuevo curso

Regresa la normalidad a la Universidad de Sevilla (US). El nuevo curso, que comenzará el próximo lunes, será lo más parecido a lo que se vivía en las facultades de la Hispalense hasta que la pandemia del Covid irrumpió en marzo de 2020. Las nuevas medidas de la Junta han sido el acicate para que el equipo de gobierno de la US opte por la presencialidad absoluta en las aulas, un objetivo que siempre ha perseguido su rector, Miguel Ángel Castro.

Con tal fin, la institución académica ha publicado unas instrucciones para el curso 2021/22, según las cuales, la docencia en las aulas se organizará con el criterio del 100% de presencialidad del alumnado. "Se establecerá la disposición que conduzca a la mayor distancia interpersonal posible, acorde a la capacidad y el tipo de mobiliario de cada aula", refiere el escrito.

Con este criterio, la US abandona el modelo por el que se había visto obligada a optar para el inicio de curso: aforos al 50% en las aulas de las facultades donde no había espacio suficiente para mantener la distancia de 1,2 metros entre los estudiantes. Un requisito que la Consejería de Salud ha eliminado en aquellos centros donde no resulte factible.

En la instrucción también se menciona que se programará una campaña de información, concienciación y vacunación. "Para ello, se planificará una campaña para rescatar al personal de nuestra universidad [...] y a los estudiantes, muy especialmente a los del primer curso, que no se hayan podido vacunar", refiere esta circular, que abunda en que se programarán diferentes campañas para facilitar la vacunación a las personas que se vayan incorporando a la actividad académica.

Con esta iniciativa se responde a la propuesta lanzada hace varias semanas por el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, para que los campus universitarios acojan puntos de vacunación contra el Covid, destinado a los miembros de sus comunidades que no hayan recibido las respectivas dosis.

Por tanto, las clases presenciales serán la tónica general en la Hispalense y en la Pablo de Olavide, universidad que confirmará mañana el regreso a la normalidad pre Covid en el nuevo curso, que arrancará el lunes en ambas instituciones.